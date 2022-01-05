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https://arabic.sputniknews.com/20220105/ليفربول-يغلق-مركز-تدريباته-ويلغي-التمارين-بسبب-انتشار-كورونا-1054970985.html
ليفربول يغلق مركز تدريباته ويلغي التمارين بسبب انتشار كورونا
ليفربول يغلق مركز تدريباته ويلغي التمارين بسبب انتشار كورونا
قرر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، غلق مقر تدريباته بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق والطاقم التدريبي. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:10+0000
2022-01-05T13:10+0000
2022-01-05T13:10+0000
ليفربول
فيروس كورونا
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وقال ليفربول في بيان رسمي إنه "تقرر تعليق جميع التدريبات داخل مركزه اليوم بعدما كشفت الفحوصات الأخيرة إيجابية العديد من الحالات بفيروس كورونا".وأضاف أنه "القرار أتخذ بعد التشاور مع هيئة الصحة العامة".وأوضح النادي أنه "سوف يعلن عن تطورات الموقف تباعا".وكان كورونا قد عصف بصفوف ليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، فقبل مباراة تشيلسي تم الكشف عن إصابة أليسون بيكر، جويل ماتيب، روبيرتو فيرمينو ويورغن كلوب بالعدوى.وفي وقت سابق اليوم، أعلن النادي عن إصابة بيب لايندرز المدرب المساعد بالفريق بكوفيد-19.يذكر أن ليفربول كان قد قدم طلبا لرابطة الأندية الإنجليزية من أجل تأجيل مباراته أمام أرسنال في نصف نهائي كأس كاراباو والمقرر لها مساء غدا الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/لقطة-طريفة-لمدافع-تشيلسي-وهو-يحاول-إيقاف-محمد-صلاح-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1054965769.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, فيروس كورونا
ليفربول يغلق مركز تدريباته ويلغي التمارين بسبب انتشار كورونا
قرر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، غلق مقر تدريباته بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق والطاقم التدريبي.
و
قال ليفربول في بيان رسمي
إنه "تقرر تعليق جميع التدريبات داخل مركزه اليوم بعدما كشفت الفحوصات الأخيرة إيجابية العديد من الحالات بفيروس كورونا".
وأضاف أنه "القرار أتخذ بعد التشاور مع هيئة الصحة العامة".
وأوضح النادي أنه "سوف يعلن عن تطورات الموقف تباعا".
وكان كورونا قد عصف بصفوف ليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، فقبل مباراة تشيلسي تم الكشف عن إصابة أليسون بيكر، جويل ماتيب، روبيرتو فيرمينو ويورغن كلوب بالعدوى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن النادي عن إصابة
بيب لايندرز المدرب المساعد
بالفريق بكوفيد-19.
يذكر أن
ليفربول
كان قد قدم طلبا لرابطة الأندية الإنجليزية من أجل تأجيل مباراته أمام أرسنال في نصف نهائي كأس كاراباو والمقرر لها مساء غدا الخميس.