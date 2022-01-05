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https://arabic.sputniknews.com/20220105/ماكرون-يتعهد-بالتخلص-من-غير-المطعمين-1054961384.html
ماكرون يتعهد بالتخلص من غير المطعمين
ماكرون يتعهد بالتخلص من غير المطعمين
شهد الصيف الماضي احتجاجات حاشدة في فرنسا ضد تفويض جواز سفر لقاح COVID-19 لزيارة أماكن الترفيه، حيث شدد الرئيس إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت على أن تجنب التطعيم... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:05+0000
2022-01-05T10:05+0000
العالم
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استخدم الرئيس إيمانويل ماكرون لغة قاسية في تعهده بشن حملة حكومية على كل من يعارض التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا.وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "غير الملقحين، أريد حقًا التخلص منهم. سنواصل القيام بذلك (التطعيم) حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية".وأضاف أنه "لن يرسل (غير الملقحين) إلى السجن ولن يتم تطعيمهم بالقوة".ردت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي، على تصريحات ماكرون من خلال تغريدة: "لا ينبغي للرئيس أن يقول ذلك". وبحسب قولها فإن "إيمانويل ماكرون لا يليق بمنصبه".وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحذير الرئيس الفرنسي في أواخر تموز/ يوليو للأفراد لتخليهم عن التطعيم، مضيفًا: "ما قيمة حريتك إذا أخبرتني أنك لا تريد التطعيم؟ إذا كنت ستصيب والدك أو والدتك غدًا، أنا ضحية حريتك. إنها ليست حرية، إنها تسمى اللامسؤولية والأنانية".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/ماكرون-يحصل-على-جرعة-معززة-من-لقاح-كورونا-ولقاح-الأنفلونزا-1053384423.html
https://arabic.sputniknews.com/20210527/ماكرون-من-مصلحة-العالم-تزويد-أفريقيا-بلقاحات-كورونا-1049091061.html
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العالم

ماكرون يتعهد بالتخلص من غير المطعمين

10:05 GMT 05.01.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (كورونا) في فرنسا، 28 أكتوبر 2020
 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (كورونا) في فرنسا، 28 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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شهد الصيف الماضي احتجاجات حاشدة في فرنسا ضد تفويض جواز سفر لقاح COVID-19 لزيارة أماكن الترفيه، حيث شدد الرئيس إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت على أن تجنب التطعيم كان دليلًا على "اللامسؤولية".
استخدم الرئيس إيمانويل ماكرون لغة قاسية في تعهده بشن حملة حكومية على كل من يعارض التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا.
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وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "غير الملقحين، أريد حقًا التخلص منهم. سنواصل القيام بذلك (التطعيم) حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية".
وأضاف أنه "لن يرسل (غير الملقحين) إلى السجن ولن يتم تطعيمهم بالقوة".
وتابع: "لذلك نحن بحاجة إلى إخبارهم، اعتبارًا من 15 يناير، لن تتمكن من الذهاب إلى المطعم بعد الآن، ولن تكون قادرًا على تناول الطعام، ولن تتمكن من تناول القهوة، أو الذهاب إلى المسرح، السينما إن لم تكن مطعما".
ردت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي، على تصريحات ماكرون من خلال تغريدة: "لا ينبغي للرئيس أن يقول ذلك". وبحسب قولها فإن "إيمانويل ماكرون لا يليق بمنصبه".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحذير الرئيس الفرنسي في أواخر تموز/ يوليو للأفراد لتخليهم عن التطعيم، مضيفًا: "ما قيمة حريتك إذا أخبرتني أنك لا تريد التطعيم؟ إذا كنت ستصيب والدك أو والدتك غدًا، أنا ضحية حريتك. إنها ليست حرية، إنها تسمى اللامسؤولية والأنانية".
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