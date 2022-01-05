ما هو بيان "الحرب النووية" وماذا تملك أطرافه؟

ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان للتأكيد على مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.
أصدرت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، بيانا حول منع "الحرب النووية "، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجها ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى في العالم.
ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان للتأكيد على مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.