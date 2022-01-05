محمد صلاح يوجه رسالة إلى المصريين قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا... صورة

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على تويتر صورة له أثناء الاحتفال بإحدى أهدافه مع المنتخب المصري، داعيا الجمهور المصري للوقوف خلف المنتخب في المهمة القادمة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في الكاميرون بعد أيام قليلة.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، و6 فبراير/ شباط المقبل.ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، على أن يبدأ أولى مبارياته الثلاثاء المقبل، مع المنتخب النيجيري.
وجه المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الجمهور المصري قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.
ونشر محمد صلاح عبر حسابه على تويتر صورة له أثناء الاحتفال بإحدى أهدافه مع المنتخب المصري، داعيا الجمهور المصري للوقوف خلف المنتخب في المهمة القادمة ببطولة كأس أمم أفريقياالتي ستنطلق في الكاميرون بعد أيام قليلة.