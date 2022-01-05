مراسل "سبوتنيك": محتجون يعتدون على فرق الإسعاف وتحطيم مراكز طبية في مدينة ألما آتا

وقال مراسل الوكالة أن مجموعة من الحشود والمتظاهرين هاجموا سيارات الإسعاف والفرق الطبية المولجة بمعالجة الجرحى في مدينة ألما آتا في كازاخستان.وذكر مركز المعلومات التابع للسلطات في المدينة أن المحتجين يعرقلون وصول سيارات الإسعاف إلى المراكز الطبية ويقومون بإغلاق الطرقات.وأضافت الإدارة أنه "نتيجة الأعمال غير القانونية أصيب خمسة أفراد من الإسعاف الطبي، من بينهم سائقان وثلاثة مسعفين وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة". وتابعت " تم تحطيم سيارت إسعاف ونوافذ غرفة الطوارئ وقسم التشخيص السريري في مركز أمراض القلب بالمدينة".وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألما آتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، أن عدد من المحتجين هاجموا الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في الشوارع والساحات.
وقال مراسل الوكالة أن مجموعة من الحشود والمتظاهرين هاجموا سيارات الإسعاف والفرق الطبية المولجة بمعالجة الجرحى في مدينة ألما آتا في كازاخستان.
وذكر مركز المعلومات التابع للسلطات في المدينة أن المحتجين يعرقلون وصول سيارات الإسعاف إلى المراكز الطبية ويقومون بإغلاق الطرقات.
وأضافت الإدارة أنه "نتيجة الأعمال غير القانونية أصيب خمسة أفراد من الإسعاف الطبي، من بينهم سائقان وثلاثة مسعفين وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة". وتابعت " تم تحطيم سيارت إسعاف ونوافذ غرفة الطوارئ وقسم التشخيص السريري في مركز أمراض القلب بالمدينة".
وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألما آتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.