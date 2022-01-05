https://arabic.sputniknews.com/20220105/مسؤول-إسرائيلي-نعيش-حالة-من-الفوضى-لم-يسبق-لها-مثيل-1054977088.html

مسؤول إسرائيلي: نعيش حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل

مسؤول إسرائيلي: نعيش حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل

شبه مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، ما يجري في بلاده هذه الآونة بحالة من الفوضى الشاملة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T15:04+0000

2022-01-05T15:04+0000

2022-01-05T15:04+0000

إسرائيل

عالم

التعليم

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن ران إيريز، نقيب المعلمين الإسرائيليين أن نظام التعليم في بلاده يعيش حالة من الفوضى الشاملة، ربما ليس لها مثيل من قبل، حتى في أحلك الظروف والأيام التي مرت بها إسرائيل.وذكر إيريز أن التعليم في إسرائيل في حالة من الفوضى، خاصة وأنه لا يوجد شخص واحد أو قائد واحد لنظام التعليم الإسرائيلي، وهو وضع لا يطاق، مؤكدا أنه خلال حرب يونيو/حزيران للعام 1967، أو حرب الأيام الستة كما يطلق عليها في إسرائيل، لم يجر ما يجري الآن في البلاد.وأفاد ران إيريز بأنه خلال حرب الأيام الستة كان هناك قائد واحد وشخص واحد يقود البلاد خلال الحرب، آنذاك، ولكن اليوم لا أحد يقود مسيرة التعليم في إسرائيل، مشيرا إلى وجود العديد من الآراء ولكنها تدل على عدم ثقة في النظام التعليمي في إسرائيل.وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن حالة الآراء الكثيرة التي تسود بلاده في نظام التعليم تعني سريان حالة من الفوضى المستمرة في إسرائيل، حالة تربوية وتعليمية لم يسبق لها مثيل من قبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/إعلام-التمرد-يسود-لواء-المظليين-في-الجيش-الإسرائيلي-1054976400.html

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إسرائيل, عالم, التعليم