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https://arabic.sputniknews.com/20220105/مسؤول-إيراني-جنود-المقاومة-ماضون-على-نهج-سليماني-والمهندس-1054982439.html
مسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس
مسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس
قال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، اليوم الأربعاء، إن "جنود المقاومة سيواصلون المضي على نهج وأهداف الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:15+0000
2022-01-05T17:15+0000
قاسم سليماني
عالم
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات جنتي جاءت خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور، اليوم، والذي شدد خلاله على ضرورة الترويج لنهج القائد، قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني وأهدافه السامية.وأشار المسؤول الإيراني إلى المراسم الحماسية التي أقيمت في أرجاء إيران وبعض الدول حول العالم، والتي هدفت إلى إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة مقتل سليماني ورفاقه، معربا عن تقديره لجميع المشاركين في هذه المراسم العظيمة داخل إيران والعراق وبعض الدول الأخرى.يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأمين-العام-لـالجهاد-الإسلامي-يكشف-دور-سليماني-في-استهداف-تل-أبيب-1054937959.html
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قاسم سليماني, عالم, إيران

مسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس

17:15 GMT 05.01.2022
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Wana News Agency
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قال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، اليوم الأربعاء، إن "جنود المقاومة سيواصلون المضي على نهج وأهداف الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس".
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات جنتي جاءت خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور، اليوم، والذي شدد خلاله على ضرورة الترويج لنهج القائد، قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني وأهدافه السامية.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب
أمس, 15:32 GMT
وأشار المسؤول الإيراني إلى المراسم الحماسية التي أقيمت في أرجاء إيران وبعض الدول حول العالم، والتي هدفت إلى إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة مقتل سليماني ورفاقه، معربا عن تقديره لجميع المشاركين في هذه المراسم العظيمة داخل إيران والعراق وبعض الدول الأخرى.
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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