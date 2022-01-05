مسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات جنتي جاءت خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور، اليوم، والذي شدد خلاله على ضرورة الترويج لنهج القائد، قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني وأهدافه السامية.وأشار المسؤول الإيراني إلى المراسم الحماسية التي أقيمت في أرجاء إيران وبعض الدول حول العالم، والتي هدفت إلى إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة مقتل سليماني ورفاقه، معربا عن تقديره لجميع المشاركين في هذه المراسم العظيمة داخل إيران والعراق وبعض الدول الأخرى.يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
قال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، اليوم الأربعاء، إن "جنود المقاومة سيواصلون المضي على نهج وأهداف الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس".
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات جنتي جاءت خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور، اليوم، والذي شدد خلاله على ضرورة الترويج لنهج القائد، قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني وأهدافه السامية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى المراسم الحماسية التي أقيمت في أرجاء إيران وبعض الدول حول العالم، والتي هدفت إلى إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة مقتل سليماني ورفاقه، معربا عن تقديره لجميع المشاركين في هذه المراسم العظيمة داخل إيران والعراق وبعض الدول الأخرى.
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.