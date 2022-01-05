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مسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
مسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
كشف مسؤول أمني إيراني، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انفجار صاروخ في العاصمة الإيرانية طهران. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:40+0000
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انفجار
إيران
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جاء هذا في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية عن نائب قائد شرطة طهران للشؤون الأمنية والأمن الداخلي محسن نائبي.ونفى نائبي صحة أنباء وقوع انفجار صاروخ في مدينة القدس بالعاصمة طهران؛ مؤكدا انها مجرد شائعات لا أساس لها.وأشار نائبي إلى نشر بعض المواقع الإلكترونية اليوم شائعات عن وقوع "انفجار صاروخ في مدينة القدس بطهران".وقال المسؤول الإيراني إن هذه الشائعات عارية من الصحة تماما.
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انفجار, إيران

مسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران

14:40 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
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كشف مسؤول أمني إيراني، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انفجار صاروخ في العاصمة الإيرانية طهران.
جاء هذا في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية عن نائب قائد شرطة طهران للشؤون الأمنية والأمن الداخلي محسن نائبي.
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ونفى نائبي صحة أنباء وقوع انفجار صاروخ في مدينة القدس بالعاصمة طهران؛ مؤكدا انها مجرد شائعات لا أساس لها.
وأشار نائبي إلى نشر بعض المواقع الإلكترونية اليوم شائعات عن وقوع "انفجار صاروخ في مدينة القدس بطهران".
وقال المسؤول الإيراني إن هذه الشائعات عارية من الصحة تماما.
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