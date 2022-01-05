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https://arabic.sputniknews.com/20220105/مسؤول-إيراني-يكشف-حقيقة-انفجار-صاروخ-في-طهران-1054975799.html
مسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
مسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
كشف مسؤول أمني إيراني، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انفجار صاروخ في العاصمة الإيرانية طهران. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:40+0000
2022-01-05T14:40+0000
2022-01-05T14:40+0000
انفجار
إيران
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جاء هذا في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية عن نائب قائد شرطة طهران للشؤون الأمنية والأمن الداخلي محسن نائبي.ونفى نائبي صحة أنباء وقوع انفجار صاروخ في مدينة القدس بالعاصمة طهران؛ مؤكدا انها مجرد شائعات لا أساس لها.وأشار نائبي إلى نشر بعض المواقع الإلكترونية اليوم شائعات عن وقوع "انفجار صاروخ في مدينة القدس بطهران".وقال المسؤول الإيراني إن هذه الشائعات عارية من الصحة تماما.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/إيران-تعلق-لأول-مرة-على-تصريحات-الملك-سلمان-وتوجه-دعوة-إلى-السعودية-1054955086.html
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انفجار, إيران
مسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
كشف مسؤول أمني إيراني، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انفجار صاروخ في العاصمة الإيرانية طهران.
جاء هذا في تصريحات نقلتها
وكالة "إرنا"
الإيرانية عن نائب قائد شرطة طهران للشؤون الأمنية والأمن الداخلي محسن نائبي.
ونفى نائبي صحة أنباء وقوع انفجار صاروخ في مدينة القدس
بالعاصمة طهران
؛ مؤكدا انها مجرد شائعات لا أساس لها.
وأشار نائبي إلى نشر بعض المواقع الإلكترونية اليوم شائعات عن وقوع "انفجار صاروخ في مدينة القدس بطهران".
وقال المسؤول الإيراني إن هذه الشائعات عارية من الصحة تماما.