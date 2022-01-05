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مسؤول عسكري في كازاخستان: مدينة ألما آتا تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المتطرفة خلال الاحتجاجات
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مسؤول عسكري في كازاخستان: مدينة ألما آتا تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المتطرفة خلال الاحتجاجات
مسؤول عسكري في كازاخستان: مدينة ألما آتا تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المتطرفة خلال الاحتجاجات
كشف قائد الشرطة المحلية في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، كانات تايميردينوف، أن المدينة تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المتطرفة خلال الاحتجاجات الأخيرة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
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مسؤول عسكري في كازاخستان: مدينة ألما آتا تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المتطرفة خلال الاحتجاجات

11:02 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 05.01.2022)
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كشف قائد الشرطة المحلية في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، كانات تايميردينوف، أن المدينة تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المتطرفة خلال الاحتجاجات الأخيرة.
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