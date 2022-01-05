تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/مستوطنون-يعتدون-على-مصور-وكالة-الأناضول-التركية-أمام-مستشفى-إسرائيلي-فيديو-1054982697.html
مستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي... فيديو
مستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي... فيديو
اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى يقبع داخله الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:32+0000
2022-01-05T17:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مستشفى
يوم الأسير الفلسطيني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104090/54/1040905447_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_b310662c71bb506fada5d2a54c492fe8.jpg
وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية: "خارج مستشفى أساف هروفيه، تظاهر نشطاء اليمين (الإسرائيلي) ضد إطلاق سراح المعتقل الإداري هشام أبو هواش".وبثت القناة مقطعا مصورا كانت قد التقطته إحدى القنوات العربية يوثق لاعتداء المستوطنين على مصور "الأناضول" فايز أبو رميلة.وظهر أحد المستوطنين ملتحفا بعلم إسرائيل، وهو يوجه لكمات متلاحقة للمصور الذي كان يحمل الكاميرا الخاصة به، قبل أن يسقط أرضا على وقع اللكمات المباغتة.وفي وقت سابق اليوم، وصل عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير برفقة عدد من نشطاء اليمين للاحتجاج أمام المستشفى على قرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الإداري أبو هواش بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104090/54/1040905447_423:0:6396:4480_1920x0_80_0_0_71bcec68bf81682044017da9f8785c7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مستشفى, يوم الأسير الفلسطيني

مستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي... فيديو

17:32 GMT 05.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWADمصلون يهود خلال عطلة عيد الفصح اليهودي عند الحائط الغربي أقدس مكان للصلاة في اليهودية في البلدة القديمة بالقدس
مصلون يهود خلال عطلة عيد الفصح اليهودي عند الحائط الغربي أقدس مكان للصلاة في اليهودية في البلدة القديمة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبر
اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى يقبع داخله الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش.
وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية: "خارج مستشفى أساف هروفيه، تظاهر نشطاء اليمين (الإسرائيلي) ضد إطلاق سراح المعتقل الإداري هشام أبو هواش".
وبثت القناة مقطعا مصورا كانت قد التقطته إحدى القنوات العربية يوثق لاعتداء المستوطنين على مصور "الأناضول" فايز أبو رميلة.
وظهر أحد المستوطنين ملتحفا بعلم إسرائيل، وهو يوجه لكمات متلاحقة للمصور الذي كان يحمل الكاميرا الخاصة به، قبل أن يسقط أرضا على وقع اللكمات المباغتة.
وفي وقت سابق اليوم، وصل عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير برفقة عدد من نشطاء اليمين للاحتجاج أمام المستشفى على قرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الإداري أبو هواش بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:17 GMTالمكمل الغذائي رقم 1 لحل مشكلة فقدان الذاكرة قد يفاجئ الكثيرين
18:12 GMTتغريدة لإمام الحرم المكي السابق حول "سكان القصر الفخم والزاهدين" تفجر الجدل
18:07 GMTبعد تعافيه من انسداد معوي.. الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى
18:04 GMTوزير تركي: 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلادنا
18:01 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يعلق على تطورات الأحداث في كازاخستان
17:52 GMTالجيش الباكستاني: اكتمال 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران
17:42 GMTالصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
17:39 GMTحركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء
17:32 GMTمستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي... فيديو
17:15 GMTمسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس
17:14 GMTبريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي
17:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس
17:12 GMTرغم وفاته في 1973... وزيرة إسرائيلية تحقق حلم بن غوريون
17:09 GMTوزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع ملك الأردن استقرار الشرق الأوسط
17:04 GMTمعلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
17:02 GMTمصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
16:59 GMTواشنطن تحذر رعاياها في الخرطوم عشية تظاهرات حاشدة
16:54 GMTكيف تم اختيار أكثر 100 رجل وسامة في 2021... فيديو
16:48 GMT"الصقور السعودية" تصل الإمارات للمشاركة في عروض جوية... صور
16:40 GMTخبراء: المشهد السوداني يزداد تعقيدا... والمساعي الدولية ليست بحجم الأزمة الحالية