مصادر مطلعة: المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيغادر منصبه...من هو خليفته؟

ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة، أن فيلتمان سيتنحى عن منصبه خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بعد أكثر من 9 أشهر من توليه المهمة.وأضافت المصادر أن ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي المنتهية ولايته في تركيا هو من سيخلفه في المنصب.كان فيلتمان وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم تولى المنصب في أبريل/نيسان.لكن سرعان ما اصطدم بأزمتين كبيرتين أولاهما الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا بين قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والثانية الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول.وتأتي أنباء رحيل فيلتمان قبل سفره لإثيوبيا غدا الخميس لعقد اجتماعات مع كبار مسئولي الحكومة حول محادثات السلام في إطار أحدث محاولة من جانب واشنطن لإنهاء الصراع.ووفقا لـ"رويترز"، امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.
وأضافت المصادر أن ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي المنتهية ولايته في تركيا هو من سيخلفه في المنصب.
كان فيلتمان وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم تولى المنصب في أبريل/نيسان.
لكن سرعان ما اصطدم بأزمتين كبيرتين أولاهما الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا بين قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والثانية الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتي أنباء رحيل فيلتمان قبل سفره لإثيوبيا غدا الخميس لعقد اجتماعات مع كبار مسئولي الحكومة حول محادثات السلام في إطار أحدث محاولة من جانب واشنطن لإنهاء الصراع.
ووفقا لـ"رويترز"، امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.