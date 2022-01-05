مصدر لـ"سبوتنيك": مطار نورسلطان وألما آتا يعملان بشكل طبيعي بالرغم من الاحتجاجات

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" في تصريح خاص إن مطاري نور سلطان وألما آتا يعملان بشكل طبيعي بالرغم من التظاهرات والاحتجاجات في البلاد.وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألما آتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
كشف مصدر خاص في كازاخستان، اليوم الأربعاء، أن مطار نور سلطان وألما آتا يعملان بشكل طبيعي ومستمر في البلاد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" في تصريح خاص إن مطاري نور سلطان وألما آتا يعملان بشكل طبيعي بالرغم من التظاهرات والاحتجاجات في البلاد.
وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألما آتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.