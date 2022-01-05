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https://arabic.sputniknews.com/20220105/مصرع-13-شخصا-في-حريق-منزل-بمدينة-فيلادلفيا-الأمريكية-1054981686.html
مصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
مصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
لقي نحو 13 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في أحد المنازل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:02+0000
2022-01-05T17:02+0000
2022-01-05T17:02+0000
حريق
الولايات المتحدة
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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أطفال كانوا من بين قتلى الحريق الذي شب في منزل مكون من 3 طوابق.وأعلنت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا اعتزامها عقد مؤتمر صحفي اليوم قرب المنزل الذي شب فيه الحريق في حي فيرمونت بالمدينة.وأضافت في بيان أن رجال الإطفاء عملوا لنحو 50 دقيقة من أجل السيطرة على الحريق الذي شب في الطابقين الثاني والثالث بالمنزل.ورفض نائب مفوض الإطفاء في موقع الحادث تأكيد عدد القتلى، واكتفت الشرطة بالقول إن الحريق كان مميتا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حريق, الولايات المتحدة
مصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
لقي نحو 13 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في أحد المنازل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.
وذكرت
صحيفة "نيويورك بوست"
أن 7 أطفال كانوا من بين قتلى الحريق الذي شب في منزل مكون من 3 طوابق.
وأعلنت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا اعتزامها عقد مؤتمر صحفي اليوم قرب المنزل الذي شب فيه الحريق في حي فيرمونت بالمدينة.
وأضافت في بيان أن رجال الإطفاء عملوا لنحو 50 دقيقة من أجل
السيطرة على الحريق
الذي شب في الطابقين الثاني والثالث بالمنزل.
ورفض نائب مفوض الإطفاء في موقع الحادث تأكيد عدد القتلى، واكتفت الشرطة بالقول إن الحريق كان مميتا.