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مصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
مصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
لقي نحو 13 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في أحد المنازل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:02+0000
2022-01-05T17:02+0000
حريق
الولايات المتحدة
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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أطفال كانوا من بين قتلى الحريق الذي شب في منزل مكون من 3 طوابق.وأعلنت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا اعتزامها عقد مؤتمر صحفي اليوم قرب المنزل الذي شب فيه الحريق في حي فيرمونت بالمدينة.وأضافت في بيان أن رجال الإطفاء عملوا لنحو 50 دقيقة من أجل السيطرة على الحريق الذي شب في الطابقين الثاني والثالث بالمنزل.ورفض نائب مفوض الإطفاء في موقع الحادث تأكيد عدد القتلى، واكتفت الشرطة بالقول إن الحريق كان مميتا.
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حريق, الولايات المتحدة

مصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

17:02 GMT 05.01.2022
© Sputnik . Нил Уотерс / الذهاب إلى بنك الصورحريق أمريكا
حريق أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Нил Уотерс
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لقي نحو 13 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في أحد المنازل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أطفال كانوا من بين قتلى الحريق الذي شب في منزل مكون من 3 طوابق.
وأعلنت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا اعتزامها عقد مؤتمر صحفي اليوم قرب المنزل الذي شب فيه الحريق في حي فيرمونت بالمدينة.
وأضافت في بيان أن رجال الإطفاء عملوا لنحو 50 دقيقة من أجل السيطرة على الحريق الذي شب في الطابقين الثاني والثالث بالمنزل.
ورفض نائب مفوض الإطفاء في موقع الحادث تأكيد عدد القتلى، واكتفت الشرطة بالقول إن الحريق كان مميتا.
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