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https://arabic.sputniknews.com/20220105/مصرف-ليبيا-المركزي-توريدات-النقد-الأجنبي-229-مليار-دولار-في-2021-1054979073.html
مصرف ليبيا المركزي: توريدات النقد الأجنبي 22.9 مليار دولار في 2021
مصرف ليبيا المركزي: توريدات النقد الأجنبي 22.9 مليار دولار في 2021
قال مصرف ليبيا المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إن توريدات النقد الأجنبي الإجمالية بلغت 22.9 مليار دولار في 2021 وإن استخداماته بلغت 24.5 مليار دولار في 2021. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:49+0000
2022-01-05T15:49+0000
2022-01-05T15:49+0000
اقتصاد
ليبيا
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غطى البنك المركزي العجز في استخدامات النقد الأجنبي من احتياطياته بمبلغ 1.6 مليار دولار.وأضاف أن الإيرادات النفطية بلغت 103.4 مليار دينار (22.52 مليار دولار) في 2021، بما يشكل 97.8 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ذلك العام.وقالت شركة النفط الحكومية في ليبيا، يوم السبت الماضي، إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة
https://arabic.sputniknews.com/20220101/ليبيا-فقدان-200-ألف-برميل-نفط-يوميا-1054835031.html
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اقتصاد, ليبيا
مصرف ليبيا المركزي: توريدات النقد الأجنبي 22.9 مليار دولار في 2021
قال مصرف ليبيا المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إن توريدات النقد الأجنبي الإجمالية بلغت 22.9 مليار دولار في 2021 وإن استخداماته بلغت 24.5 مليار دولار في 2021.
غطى ا
لبنك المركزي
العجز في استخدامات النقد الأجنبي من احتياطياته بمبلغ 1.6 مليار دولار.
وأضاف أن
الإيرادات النفطية
بلغت 103.4 مليار دينار (22.52 مليار دولار) في 2021، بما يشكل 97.8 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ذلك العام.
وقالت شركة النفط الحكومية في ليبيا، يوم السبت الماضي، إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة