مصر... "الجنايات" تقضي بإعدام سفاح الإسماعيلية

وقال موقع "اليوم السابع" إن محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ"دبور" والمتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا فى وسط الطريق.جاء حكم اليوم بعدما قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضى، إحالة أوراق "دبور" إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وعرض الموقع مقطع فيديو يظهر جانبا من جسلة النطق بالحكم.يذكر أن النيابة العامة المصرية كانت قد تلقت بلاغًا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، كما فصل رأس الضحية عن جسده.وحظي مقطع مصور يظهر تفاصيل ارتكاب الجريمة بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة.استجوبت جهات التحقيق اثنين كانا قد أصيبا خلال الواقعة ذاتها و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.كما تبين وجود خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه دفعت الأول لارتكاب الجريمة، كما تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة بالجاني، فأحدث بهما إصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي ضبطته وسلمته للشرطة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
قضت محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية في مصر، اليوم الأربعاء، بإعدام عبد الرحمن نظمي، المعروف إعلاميا بسفاح الإسماعيلية.
وقال موقع "اليوم السابع" إن محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ"دبور" والمتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا فى وسط الطريق.
جاء حكم اليوم بعدما قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضى، إحالة أوراق "دبور" إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وعرض الموقع مقطع فيديو يظهر جانبا من جسلة النطق بالحكم.
يذكر أن النيابة العامة المصرية كانت قد تلقت بلاغًا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، كما فصل رأس الضحية عن جسده.
وحظي مقطع مصور يظهر تفاصيل ارتكاب الجريمة بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة.
استجوبت جهات التحقيق اثنين كانا قد أصيبا خلال الواقعة ذاتها و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
كما تبين وجود خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه دفعت الأول لارتكاب الجريمة، كما تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة بالجاني، فأحدث بهما إصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي ضبطته وسلمته للشرطة.