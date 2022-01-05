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معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
تعد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" واحدة من 10 حاملات طائرات نووية من طراز "نيميتز" تابعة للأسطول الأمريكي. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:04+0000
2022-01-05T17:04+0000
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وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط، بحسب موقع "نيفي ريكوغنيشن" البلجيكي.
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انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"

17:04 GMT 05.01.2022
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تعد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" واحدة من 10 حاملات طائرات نووية من طراز "نيميتز" تابعة للأسطول الأمريكي.
معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان - سبوتنيك عربي
وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط، بحسب موقع "نيفي ريكوغنيشن" البلجيكي.
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