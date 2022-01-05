معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"

وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط، بحسب موقع "نيفي ريكوغنيشن" البلجيكي.
تعد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" واحدة من 10 حاملات طائرات نووية من طراز "نيميتز" تابعة للأسطول الأمريكي.
وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط، بحسب موقع "نيفي ريكوغنيشن" البلجيكي.