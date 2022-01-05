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معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية
معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية
قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T02:55+0000
2022-01-05T02:55+0000
النفط
أمريكا
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وبحسب المصادر، فقد أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول.وسجلت مخزونات البنزين ارتفاعا قدره 7.1 مليون برميل كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.وتأتي هذه الكمية من البراميل بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، في وقت يشكل المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط، خاصة مع سرعة انتشاره حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/البيت-الأبيض-يرحب-بقرار-أوبك-مواصلة-زيادة-الإنتاج-1054949043.html
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النفط, أمريكا

معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

02:55 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Robyn Beckالنفط الصخري في أمريكا
النفط الصخري في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Robyn Beck
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قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وبحسب المصادر، فقد أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول.
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وسجلت مخزونات البنزين ارتفاعا قدره 7.1 مليون برميل كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.
وتأتي هذه الكمية من البراميل بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، في وقت يشكل المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط، خاصة مع سرعة انتشاره حول العالم.
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