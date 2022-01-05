تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/مقتل-قائد-كبير-في-الجيش-اليمني-إثر-معارك-مع-جماعة-أنصار-الله-جنوبي-مأرب-1054973735.html
مقتل قائد كبير في الجيش اليمني إثر معارك مع جماعة "أنصار الله" جنوبي مأرب
مقتل قائد كبير في الجيش اليمني إثر معارك مع جماعة "أنصار الله" جنوبي مأرب
قتل قائد في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إثر معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:52+0000
2022-01-05T13:52+0000
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11a6a7b658ae7bb375452576cdc0ee03.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في جبهة البلق الشرقي جنوبي مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، بينهم قائد اللواء الثاني في محور آزال بالجيش اليمني العميد فرحان النقيب.وكان العميد فرحان النقيب وصل منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى مدينة مأرب على رأس تعزيزات قادمة من قوات الجيش اليمني في محور آزال المتمركز في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، بعد تحقيق "أنصار الله" تقدمات واسعة وصولاً إلى تخوم مدينة مأرب.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته تقدماً ميدانياً في معارك مع الجماعة بمنطقتي العمود والأعيرف في مديرية الجُوبة، واستعادة عدد من المواقع والتقدم باتجاه منطقة لظا جنوبي مأرب.وأعلنت جماعة أنصار الله مطلع نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية،ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-إماراتية-بصاروخ-أرض-جو-1054960411.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616096_336:0:1776:1080_1920x0_80_0_0_b7a7a34aef1bdc482298d8d92059ac29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله

مقتل قائد كبير في الجيش اليمني إثر معارك مع جماعة "أنصار الله" جنوبي مأرب

13:52 GMT 05.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
قتل قائد في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إثر معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في جبهة البلق الشرقي جنوبي مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، بينهم قائد اللواء الثاني في محور آزال بالجيش اليمني العميد فرحان النقيب.
صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية بصاروخ أرض جو
09:43 GMT
وكان العميد فرحان النقيب وصل منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى مدينة مأرب على رأس تعزيزات قادمة من قوات الجيش اليمني في محور آزال المتمركز في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، بعد تحقيق "أنصار الله" تقدمات واسعة وصولاً إلى تخوم مدينة مأرب.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته تقدماً ميدانياً في معارك مع الجماعة بمنطقتي العمود والأعيرف في مديرية الجُوبة، واستعادة عدد من المواقع والتقدم باتجاه منطقة لظا جنوبي مأرب.
وأعلنت جماعة أنصار الله مطلع نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية،
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:16 GMTأطباء: المرضى يموتون في إثيوبيا بلا داع بسبب نقص الأدوية
15:10 GMTملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
15:09 GMTحريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو
15:07 GMTإسرائيل... اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور
15:04 GMTمسؤول إسرائيلي: نعيش حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل
15:02 GMTحركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
14:59 GMTبلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
14:57 GMTبوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا
14:50 GMTإعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي
14:49 GMTأنقرة تستقبل أول قطار شحن يربط باكستان وإيران وتركيا
14:47 GMTمتظاهرو كازاخستان يعيدون إلى الذاكرة مشهد ليلة سقوط بغداد... فيديو
14:45 GMTكيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا والالتهابات الفيروسية خلال الشتاء؟
14:40 GMTمسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
14:39 GMTإيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
14:35 GMTمراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد
14:29 GMT الحضارة السورية في رحاب الصين
14:16 GMTلحظة إسقاط الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة... فيديو
14:15 GMTفتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل
14:11 GMTنجل أحمد الحجار يشيع جنازة والده وغياب علي الحجار... فيديو
14:09 GMTلبنان يخرج من عام الأزمات وانقطاع الكهرباء إلى عام الانتخابات