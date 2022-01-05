ملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف

ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الملك أعرب عن شكره للفنان الروسي على هذا الإهداء، مشيدا بما يتمتع به من مهارة وكفاءة وما يقدمه من أعمال فنية راقية ومتميزة.وشدد حمد بن عيسى على "عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، متمنيا للرسام الروسي نيكاس سفارنوف دوام التوفيق والنجاح في أعماله الفنية".وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة لما لروسيا من مكانة دولية ولما تتميز به العلاقات بين البلدين من إيجابية.وأوضح البوعينين أنه خلال الفصل التشريعي الخامس، زار وفدان روسيان البحرين، أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.
استقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، في قصر الصافرية، الرسام الروسي نيكاس سفارنوف، والذي أهدى الملك عملا فنيا مميزا.
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الملك أعرب عن شكره للفنان الروسي على هذا الإهداء، مشيدا بما يتمتع به من مهارة وكفاءة وما يقدمه من أعمال فنية راقية ومتميزة.
وشدد حمد بن عيسى على "عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، متمنيا للرسام الروسي نيكاس سفارنوف دوام التوفيق والنجاح في أعماله الفنية".
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة لما لروسيا من مكانة دولية ولما تتميز به العلاقات بين البلدين من إيجابية.
وأوضح البوعينين أنه خلال الفصل التشريعي الخامس، زار وفدان روسيان البحرين، أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.