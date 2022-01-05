تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/ملك-البحرين-يستقبل-الرسام-الروسي-نيكاس-سفارنوف-1054977339.html
ملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
ملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
استقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، في قصر الصافرية، الرسام الروسي نيكاس سفارنوف، والذي أهدى الملك عملا فنيا مميزا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:10+0000
2022-01-05T15:10+0000
العالم العربي
البحرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الملك أعرب عن شكره للفنان الروسي على هذا الإهداء، مشيدا بما يتمتع به من مهارة وكفاءة وما يقدمه من أعمال فنية راقية ومتميزة.وشدد حمد بن عيسى على "عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، متمنيا للرسام الروسي نيكاس سفارنوف دوام التوفيق والنجاح في أعماله الفنية".وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة لما لروسيا من مكانة دولية ولما تتميز به العلاقات بين البلدين من إيجابية.وأوضح البوعينين أنه خلال الفصل التشريعي الخامس، زار وفدان روسيان البحرين، أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_555:0:4992:3328_1920x0_80_0_0_6424c7a61b0bbdb79c85ebe2385e4315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, البحرين

ملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف

15:10 GMT 05.01.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
استقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، في قصر الصافرية، الرسام الروسي نيكاس سفارنوف، والذي أهدى الملك عملا فنيا مميزا.
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الملك أعرب عن شكره للفنان الروسي على هذا الإهداء، مشيدا بما يتمتع به من مهارة وكفاءة وما يقدمه من أعمال فنية راقية ومتميزة.
وشدد حمد بن عيسى على "عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، متمنيا للرسام الروسي نيكاس سفارنوف دوام التوفيق والنجاح في أعماله الفنية".
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة لما لروسيا من مكانة دولية ولما تتميز به العلاقات بين البلدين من إيجابية.
وأوضح البوعينين أنه خلال الفصل التشريعي الخامس، زار وفدان روسيان البحرين، أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:40 GMTخبراء: المشهد السوداني يزداد تعقيدا... والمساعي الدولية ليست بحجم الأزمة الحالية
16:33 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا... صورة
16:31 GMTتفاصيل لقاء مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية مع نظيره القطري في القاهرة
16:31 GMTرئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن إنجازات حكومية في 100 يوم رغم ويلات الحرب
16:25 GMTبيان رسمي من الشرطة الهندية بشأن "مزاد" لبيع نساء مسلمات
16:24 GMTأزمة الطاقة في أوروبا تتفاقم مجددا وتضع القارة "تحت رحمة روسيا والظروف"
16:19 GMTأمريكا تفرض عقوبات على زعيم صرب البوسنة
16:00 GMTعودة حركة العبور جزئيا بين تونس والجزائر
15:58 GMTالجزائر تعلن عودة سفيرها لدى فرنسا لمزاولة عمله من باريس غدا
15:56 GMTمتظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
15:53 GMTالعراق يكشف عن عقود تسليح جديدة بطائرات مسيرة ومدفعية متطورة
15:49 GMTمصرف ليبيا المركزي: توريدات النقد الأجنبي 22.9 مليار دولار في 2021
15:45 GMTهل يوصى بتناول البيض يوميا... وما هو الحد الأقصى المسموح به؟
15:45 GMTموقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل
15:41 GMTكنز يكفي لتمويل 15% من ميزانية العراق
15:34 GMTالعلماء يكتشفون ومضات محيرة قادمة من نجم غريب... صور وفيديو
15:21 GMTابنة أخت جورج فلويد تتعرض لإطلاق نار
15:16 GMTأطباء: المرضى يموتون في إثيوبيا بلا داع بسبب نقص الأدوية
15:10 GMTملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
15:09 GMTحريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو