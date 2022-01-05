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https://arabic.sputniknews.com/20220105/نائب-حسن-نصرالله-نعتز-بالانتساب-لمحور-المقاومة-وهذا-لا-يعني-العمل-لمصلحة-إيران-1054955945.html
نائب حسن نصرالله: نعتز بالانتساب لمحور المقاومة وهذا لا يعني العمل لمصلحة إيران
نائب حسن نصرالله: نعتز بالانتساب لمحور المقاومة وهذا لا يعني العمل لمصلحة إيران
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن أمريكا وإسرائيل هما أسباب الأزمات في المنطقة، مشددا على أن إيران "لم تطلب شيئا على مر التاريخ". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T06:46+0000
2022-01-05T06:46+0000
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وشارك نائب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في الاحتفال الذي نظمته السفارة الإيرانية في بيروت بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال القائدين قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي.وقال نعيم في كلمته خلال الحفل "نعتز بالانتساب إلى محور المقاومة ونجاهر بأننا جزء لا يتجزأ منه، وهو لا يعني العمل لمصلحة إيران".وأشار إلى أنه "لن يقف أمام المقاومة جغرافيا ولا وقائع دولية ولا قوانين مفروضة من المستكبرين، فعندما يكون القلب فلسطين فلا جغرافيا تمنع للوصول إلى القلب لكل شعوب المقاومة".وتابع: "إسرائيل هي من جعلت الأمة في حالة حرب، هي المدعومة من أمريكا والغرب، فأمريكا وإسرائيل هم أسباب الأزمات في المنطقة وإسرائيل مشكلة للبشرية والإنسانية".وقال نعيم: "يحق لنا أن نكون في تحالف المقاومين لمواجهة الظلم، ومن حق قوى المقاومة وأصحاب الأرض التعاون ضد قوى الشر التي تنعتنا بالإرهاب من أمريكا وإسرائيل، فهؤلاء يمثلون القتل الجماعي والأجدر أن يدافعوا عن أنفسهم".
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نائب حسن نصرالله: نعتز بالانتساب لمحور المقاومة وهذا لا يعني العمل لمصلحة إيران

06:46 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / MAHMOUD ZAYYATعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / MAHMOUD ZAYYAT
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن أمريكا وإسرائيل هما أسباب الأزمات في المنطقة، مشددا على أن إيران "لم تطلب شيئا على مر التاريخ".
وشارك نائب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في الاحتفال الذي نظمته السفارة الإيرانية في بيروت بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال القائدين قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي.
وقال نعيم في كلمته خلال الحفل "نعتز بالانتساب إلى محور المقاومة ونجاهر بأننا جزء لا يتجزأ منه، وهو لا يعني العمل لمصلحة إيران".
وأضاف "إيران لم تطلب شيئا على مر التاريخ فهي أعطت ولم تأخذ، فالمطلوب من المحور هو التعاون والدعم والعطاء من كل أركانه إلى كل شعوب المنطقة، وإيران وقفت إلى جانب المقاومين للتقوى على الاعتداء".
وأشار إلى أنه "لن يقف أمام المقاومة جغرافيا ولا وقائع دولية ولا قوانين مفروضة من المستكبرين، فعندما يكون القلب فلسطين فلا جغرافيا تمنع للوصول إلى القلب لكل شعوب المقاومة".
وتابع: "إسرائيل هي من جعلت الأمة في حالة حرب، هي المدعومة من أمريكا والغرب، فأمريكا وإسرائيل هم أسباب الأزمات في المنطقة وإسرائيل مشكلة للبشرية والإنسانية".
وقال نعيم: "يحق لنا أن نكون في تحالف المقاومين لمواجهة الظلم، ومن حق قوى المقاومة وأصحاب الأرض التعاون ضد قوى الشر التي تنعتنا بالإرهاب من أمريكا وإسرائيل، فهؤلاء يمثلون القتل الجماعي والأجدر أن يدافعوا عن أنفسهم".
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