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نجل أحمد الحجار يشيع جنازة والده وغياب علي الحجار... فيديو
نجل أحمد الحجار يشيع جنازة والده وغياب علي الحجار... فيديو
شيّعت، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان أحمد الحجار، شقيق المطرب الكبير علي الحجار، من مسجد السيدة نفيسة، بالقاهرة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:11+0000
2022-01-05T14:11+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأظهرت مقاطع مصورة قيام نجل الراحل بتشييع جنازة والده، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 65 عاما، بحضور كبير من الأهل والأصدقاء.وتساءل متابعو الفنان علي الحجار عن عدم حضوره جنازة شقيقه، رغم تواجد عدد كبير من المشيعين من الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين.وأبرز الفنانين الذي شاركوا في تشييع الجنازة هم الفنان جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف والفنان أحمد عبد العزيز والفنان منير مكرم ممثلا عن نقابة المهن التمثيلية، كما تواجد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مع صلاة الجنازة.وأعلن علي الحجار، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وفاة شقيقه الأصغر المطرب والملحن أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما، مساء أمس الثلاثاء.وكتب الحجار "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء"، مضيفا: "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة".من جانبها، نعت وزارة الثقافة المصرية الفنان قائلة في بيان على لسان الوزيرة إيناس عبد الدايم، إن "الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف".ولد أحمد الحجار في سبتمبر 1956 وهو ابن الموسيقار إبراهيم الحجار (1922-2000)، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأ في الاشتغال بالفن وهو ما زال طالبا.وأصدر نحو 4 ألبومات غنائية وألف موسيقى مسرحيات ومقدمات مسلسلات، كما لحن لعدد من المغنين منهم محمد الحلو ومدحت صالح وأنوشكا ومحمد فؤاد وهشام عباس.ومن أبرز أغانيه (لملمت خيوط الشمس) و(يا ريت تعود) و(يكفاكي) و(لحظة وداع) و(اتمنيت) و(قد الأحلام) و(حنين) و(ولا عمري) و(هواكي) و(خلينا في بكره).
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أخبار الفنانين في مصر

نجل أحمد الحجار يشيع جنازة والده وغياب علي الحجار... فيديو

14:11 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / AMR MAHMOUDالمطرب المصري علي الحجار
المطرب المصري علي الحجار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / AMR MAHMOUD
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شيّعت، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان أحمد الحجار، شقيق المطرب الكبير علي الحجار، من مسجد السيدة نفيسة، بالقاهرة.
وأظهرت مقاطع مصورة قيام نجل الراحل بتشييع جنازة والده، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 65 عاما، بحضور كبير من الأهل والأصدقاء.
وتساءل متابعو الفنان علي الحجار عن عدم حضوره جنازة شقيقه، رغم تواجد عدد كبير من المشيعين من الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين.
وأبرز الفنانين الذي شاركوا في تشييع الجنازة هم الفنان جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف والفنان أحمد عبد العزيز والفنان منير مكرم ممثلا عن نقابة المهن التمثيلية، كما تواجد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مع صلاة الجنازة.
وأعلن علي الحجار، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وفاة شقيقه الأصغر المطرب والملحن أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما، مساء أمس الثلاثاء.
وكتب الحجار "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء"، مضيفا: "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة".
من جانبها، نعت وزارة الثقافة المصرية الفنان قائلة في بيان على لسان الوزيرة إيناس عبد الدايم، إن "الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف".
ولد أحمد الحجار في سبتمبر 1956 وهو ابن الموسيقار إبراهيم الحجار (1922-2000)، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأ في الاشتغال بالفن وهو ما زال طالبا.
وأصدر نحو 4 ألبومات غنائية وألف موسيقى مسرحيات ومقدمات مسلسلات، كما لحن لعدد من المغنين منهم محمد الحلو ومدحت صالح وأنوشكا ومحمد فؤاد وهشام عباس.
ومن أبرز أغانيه (لملمت خيوط الشمس) و(يا ريت تعود) و(يكفاكي) و(لحظة وداع) و(اتمنيت) و(قد الأحلام) و(حنين) و(ولا عمري) و(هواكي) و(خلينا في بكره).
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