https://arabic.sputniknews.com/20220105/هل-يوصى-بتناول-البيض-يوميا-وما-هو-الحد-الأقصى-المسموح-به؟-1054978548.html

هل يوصى بتناول البيض يوميا... وما هو الحد الأقصى المسموح به؟

هل يوصى بتناول البيض يوميا... وما هو الحد الأقصى المسموح به؟

يدخل البيض بشدة في نظامنا الغذائي، ذلك لأنه مصدر جيد ومنخفض التكلفة للبروتين، ويمكن إعداده في العديد من الأطباق الشهية، لكن هل هناك مخاطر في تناول البيض يوميا،... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T15:45+0000

2022-01-05T15:45+0000

2022-01-05T15:45+0000

البيض

نقص البروتين الحيواني

قلي البيض

البيض الملوث

البروتين

البيض الفاسد

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ينتمي البيض إلى عائلة البروتين ويحتوي على جزأين: البروتين (البياض)، والمح (الجزء الأصفر من البيضة). بروتين البيض له قيمة بيولوجية عالية، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية وجودة امتصاصه في الجسم ممتازة، بحسب تقرير لموقع mako.يحتوي صفار البيض على قيمة غذائية كبيرة - فهو يحتوي على مضادات الأكسدة الضرورية لصحة أعيننا، كما أنه يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين B12 و B2 وA و Dوالمعادن مثل السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، وكذلك الزنك والكولين.إلا أن البيضة تحتوي على نسبة عالية نسبيا من الكولسترول (200-250 مغم حسب حجمها)، ولكنها تحتوي على كمية قليلة نسبيا من الدهون المشبعة (حوالي 1.6-2 غرام لكل بيضة).والبيض منخفض نسبيا من حيث السعرات الحرارية، إذ أن بيضة واحدة تحتوي على 80 سعرا حراريا و 7 غرامات من البروتين.كم عدد البيض المسموح بتناوله في اليوم؟سؤال المليون دولار الذي يثير قلق الكثير منا هو "كم عدد البيض المسموح بتناوله في اليوم؟".على الرغم من كونه لذيذا ومتاحا وسهل الطهي وذا قيمة غذائية كبيرة، إلا أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.تبلغ كمية الكوليسترول في بيضة واحدة حوالي 200-250 مغم، مع أحدث توصية وفقا لجمعية القلب الأمريكية بعدم تناول أكثر من 300 مغم من الكوليسترول يوميا.وبدءا من الستينيات، كانت التوصيات هي الحد من استهلاك البيض بحد أقصى 3 في الأسبوع، خوفا من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.ولكن على عكس ما كان يعتقد سابقا، ثبت العلم أن حوالي 70% من الكوليسترول ينتج في أجسامنا - في الكبد (الكوليسترول الداخلي)، وحوالي 30% فقط من الكوليسترول يأتي من الطعام الذي نتناوله (الكوليسترول الخارجي).لم تجد الدراسات التي تفحص العلاقة بين استهلاك البيض وأمراض القلب والأوعية الدموية في مجموعات سكانية مختلفة ارتباطا مهمًا بين تناول البيض وأمراض القلب التاجية.ومع ذلك، أوصت جمعية أمراض القلب الإسرائيلية السكان الأصحاء باستهلاك ما يصل إلى 6-7 بيضات في الأسبوع دون خوف من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ولكن بالنسبة للأشخاص مع مرض السكري / أمراض القلب التاجية/ فرط كوليسترول الدم (الكوليسترول الزائد في الدم) الذي لا يتم موازنته بالأدوية، يُنصح بتقليل استهلاك البيض إلى 4 في الأسبوع، بما في ذلك البيض الموجود في الأطعمة المعقدة مثل الفطائر والكعك وأي طبق حيث يكون البيض جزءا من الوصفة.وبالإضافة إلى ضرورة الانتباه إلى عدد البيض الذي نتناوله أسبوعيا، يوصى بتقليل استهلاك الدهون المشبعة التي تأتي بشكل أساسي من الحيوانات، مثل: اللحوم الدهنية، لحم الضأن، النقانق الزبدة وكذلك جوز الهند وزيت النخيل، وتفضل الدهون غير المشبعة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، مثل زيت الزيتون والكانولا والأفوكادو والمكسرات.كيف تأكل البيض بشكل صحيح؟قد يحتوي البيض الطازج على بكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا. يعد تناول البيض في هذه الحالة أمرا خطيرا على الجميع، وخاصة الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة- النساء الحوامل وكبار السن والأطفال.يمكنك التأكد من طهي البيض كما هو مطلوب في الماء المغلي لمدة 10 دقائق.لا تشتري بيضا غير موسوم أو بيضا متشققا أو مكسورا أو بيضا غير نظيف القشرة.قم بتخزين البيض في الثلاجة فقط، في وعاء بلاستيكي مغلق، وأخرج البيض من الثلاجة عند استخدامه.لا تغسل البيض، فقد يتسبب الشطف في دخول البكتيريا من خلال القشرة.يجب تجنب ملامسة البيض المسلوق وغير المطبوخ ويجب الحرص على غسل اليدين جيدا (بالماء والصابون) قبل وبعد التعامل مع البيض أو تعبئته.

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البيض, نقص البروتين الحيواني, قلي البيض, البيض الملوث, البروتين, البيض الفاسد