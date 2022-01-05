https://arabic.sputniknews.com/20220105/واشنطن-تحذر-رعاياها-في-الخرطوم-عشية-تظاهرات-حاشدة-1054981486.html

واشنطن تحذر رعاياها في الخرطوم عشية تظاهرات حاشدة

واشنطن تحذر رعاياها في الخرطوم عشية تظاهرات حاشدة

وجهت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، تحذيرات صارمة لرعاياها عشية اندلاع تظاهرات حاشدة في البلاد دعت إليها قوى سياسية سودانية للمطالبة بـ "حكم مدني كامل". 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T16:59+0000

2022-01-05T16:59+0000

2022-01-05T16:59+0000

السفارة الأمريكية

الخرطوم

عبد الفتاح البرهان

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وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابه بموقع فيسبوك: "من المتوقع أن تجري مظاهرات في 6 يناير في الخرطوم وربما في ولايات أخرى. المواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة".ودعت السفارة الأمريكيين إلى "تجنب كل السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات، والبقاء بعيدا".كما حثتهم على "توخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات، ومراجعة خططهم الأمنية الخاصة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".وكانت قوى سياسية ونشطاء دعوا إلى تنظيم تظاهرات بالخرطوم ومدن مختلفة في البلاد غدا الخيميس للمطالبة بحكم مدني كامل.وأمس الثلاثاء، تظاهر الآلاف في أنحاء السودان رافضين "للانقلاب العسكري"، بلافتات ضد ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وأعلن حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".وكان رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة، وسط مطالبات الآلاف بتنحيه وتسليم السلطة للمدنيين.

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السفارة الأمريكية, الخرطوم, عبد الفتاح البرهان