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https://arabic.sputniknews.com/20220105/وزير-العراق-يستحوذ-على-حصة-إكسون-موبيل-في-حقل-غرب-القرنة-1-1054966370.html
وزير: العراق يستحوذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب "القرنة 1"
وزير: العراق يستحوذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب "القرنة 1"
أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب "القرنة 1"... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T11:46+0000
2022-01-05T11:46+0000
2022-01-05T11:46+0000
اقتصاد
النفط العراقي
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وقال العراق، في وقت سابق، إن إكسون تسعى لبيع حصتها البالغة 32.7 بالمئة في غرب القرنة 1 وإن وزارة النفط بدأت مناقشات حول صفقة محتملة.يذكر أن شركة "هاليبرتون" قدمت مقترحا لغرض إمكانية شراء حصة إكسون موبيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, النفط العراقي
وزير: العراق يستحوذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب "القرنة 1"
أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب "القرنة 1" الذي يعد أحد الحقول العملاقة في البلاد.
وقال العراق، في وقت سابق، إن إكسون تسعى لبيع حصتها البالغة 32.7 بالمئة في
غرب القرنة
1 وإن وزارة النفط بدأت مناقشات حول صفقة محتملة.
يذكر أن شركة "هاليبرتون" قدمت مقترحا لغرض إمكانية شراء حصة إكسون موبيل.