تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220105/وزير-لبناني-سابق-لبنان-أصبح-رهينة-حزب-يقوده-إلى-الخراب-1054966494.html
وزير لبناني سابق: لبنان أصبح رهينة حزب يقوده إلى الخراب
وزير لبناني سابق: لبنان أصبح رهينة حزب يقوده إلى الخراب
صرح الوزير اللبناني السابق، ميشال فرعون، أن لبنان أصبح رهينة حزب يقوده نحو الخراب، على حد تعبيره. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T11:49+0000
2022-01-05T11:49+0000
2022-01-05T11:49+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104103/03/1041030376_0:0:1033:581_1920x0_80_0_0_a165d951c774ae38efcec467c28ddb02.jpg
جاء ذلك في تغريدة قال فرعون فيها: "إن مسلسل التعرض للدول العربية الشقيقة، وفي طليعتها السعودية، من الأراضي اللبنانية، يجب أن يتوقف، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توجيهات بإزالة الصور المسيئة للمملكة العربية السعودية في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.وذكرت صحيفة "النهار"، أمس الثلاثاء، أن مولوي كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري.وحث الوزير المواطنين على تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب بلادهم والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104103/03/1041030376_128:0:903:581_1920x0_80_0_0_61df31f83951d2d2d67be6a6afd2b18a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان
وزير لبناني سابق: لبنان أصبح رهينة حزب يقوده إلى الخراب
صرح الوزير اللبناني السابق، ميشال فرعون، أن لبنان أصبح رهينة حزب يقوده نحو الخراب، على حد تعبيره.
جاء ذلك في تغريدة قال فرعون فيها: "إن مسلسل التعرض للدول العربية الشقيقة، وفي طليعتها السعودية، من الأراضي اللبنانية، يجب أن يتوقف، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
واختتم فرعون تغريدته بالتأكيد على أن "اللبنانيين في الخليج ليسوا رهائن، بل لبنان هو الذي أصبح رهينة حزب يقوده إلى الخراب".
وفي وقت سابق، أصدر
وزير الداخلية اللبناني
، بسام مولوي، توجيهات بإزالة الصور المسيئة للمملكة العربية السعودية في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت صحيفة "النهار"، أمس الثلاثاء، أن مولوي كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري.
وحث الوزير المواطنين على تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب بلادهم والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.