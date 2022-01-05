وكالة: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في بغداد... صور

ونقلت "رويترز"، عن مصادر أمنية قولهم إن "صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي".وحسب المصادر، فإن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.وفي السياق، أفادت خلية الإعلام الأمني، بأن صاروخ سقط على معسكر النصر غربي بغداد.وأضافت أنه تم إطلاق الصاروخ من حي الجهاد، حيث عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها، صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية.وأشار الموقع إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر تحقيقاتها للوصول إلى منفذي الهجوم.ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أبرزها عين الأسد، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.ولم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.
أفادت وسائل إعلام، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت "رويترز"، عن مصادر أمنية قولهم إن "صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي".
سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد ، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد ، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية ... pic.twitter.com/6Zk7aqOhGU
ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أبرزها عين الأسد، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.
ولم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.