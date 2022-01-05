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https://arabic.sputniknews.com/20220105/-الحضارة-السورية-في-رحاب-الصين-1054975405.html
الحضارة السورية في رحاب الصين
الحضارة السورية في رحاب الصين
تجوب قصة الحضارة السورية هذه الأيام عدة مناطق صينية، وذلك من خلال معرض الآثار السورية (سورية الرائعة)، الذي سيستمر لغاية مايو / أيار المقبل، متضمنا إقامة ندوات... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:29+0000
2022-01-05T14:29+0000
العالم العربي
آثار
معرض
أخبار سوريا اليوم
وكالة "سانا" السورية للأنباء
الحضارة
تراث
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يصل معرض الآثار السورية (سورية الرائعة)، وذلك بمشاركة المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، إلى محطته الثانية بمدينة تشنغدو في جمهورية الصين الشعبية.وتأتي فعاليات المعرض من خلال مشاركة 195 قطعة أثرية وفنية مهمة من مقتنيات ومجموعات متاحف سورية، حيث تم اختيار تلك القطع لتقص حكاية الحضارة السورية منذ بدايتها مرورا بالعصور القديمة وحتى العصور الإسلامية.وأشار بيان لوزارة الثقافة السورية، أن هذا المعرض يأتي تتويجاً للعلاقات الثقافية السورية الصينية، وبعد انضمام سورية إلى التحالف الآسيوي بهدف حماية التراث الثقافي السوري الغني والمتنوع من خطر الاندثار.وأشارت الوكالة إلى أن النسخة الأولى من المعرض الذي تنظمه مؤسسة المعارض الفنية في الصين، كانت قد انطلقت في آغسطس / آب الماضي في متحف نانشان بمدينة شنتشن.
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العالم العربي, آثار, معرض, أخبار سوريا اليوم, وكالة "سانا" السورية للأنباء, الحضارة, تراث

الحضارة السورية في رحاب الصين

14:29 GMT 05.01.2022
© Sputnik . Mohamed Al-Najmآثار سورية في متحف دمشق
آثار سورية في متحف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
تابعنا عبر
تجوب قصة الحضارة السورية هذه الأيام عدة مناطق صينية، وذلك من خلال معرض الآثار السورية (سورية الرائعة)، الذي سيستمر لغاية مايو / أيار المقبل، متضمنا إقامة ندوات علمية وفعاليات ثقافية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يصل معرض الآثار السورية (سورية الرائعة)، وذلك بمشاركة المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، إلى محطته الثانية بمدينة تشنغدو في جمهورية الصين الشعبية.
وتأتي فعاليات المعرض من خلال مشاركة 195 قطعة أثرية وفنية مهمة من مقتنيات ومجموعات متاحف سورية، حيث تم اختيار تلك القطع لتقص حكاية الحضارة السورية منذ بدايتها مرورا بالعصور القديمة وحتى العصور الإسلامية.
وأشار بيان لوزارة الثقافة السورية، أن هذا المعرض يأتي تتويجاً للعلاقات الثقافية السورية الصينية، وبعد انضمام سورية إلى التحالف الآسيوي بهدف حماية التراث الثقافي السوري الغني والمتنوع من خطر الاندثار.
وأشارت الوكالة إلى أن النسخة الأولى من المعرض الذي تنظمه مؤسسة المعارض الفنية في الصين، كانت قد انطلقت في آغسطس / آب الماضي في متحف نانشان بمدينة شنتشن.
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