الحضارة السورية في رحاب الصين

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يصل معرض الآثار السورية (سورية الرائعة)، وذلك بمشاركة المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، إلى محطته الثانية بمدينة تشنغدو في جمهورية الصين الشعبية.وتأتي فعاليات المعرض من خلال مشاركة 195 قطعة أثرية وفنية مهمة من مقتنيات ومجموعات متاحف سورية، حيث تم اختيار تلك القطع لتقص حكاية الحضارة السورية منذ بدايتها مرورا بالعصور القديمة وحتى العصور الإسلامية.وأشار بيان لوزارة الثقافة السورية، أن هذا المعرض يأتي تتويجاً للعلاقات الثقافية السورية الصينية، وبعد انضمام سورية إلى التحالف الآسيوي بهدف حماية التراث الثقافي السوري الغني والمتنوع من خطر الاندثار.وأشارت الوكالة إلى أن النسخة الأولى من المعرض الذي تنظمه مؤسسة المعارض الفنية في الصين، كانت قد انطلقت في آغسطس / آب الماضي في متحف نانشان بمدينة شنتشن.
تجوب قصة الحضارة السورية هذه الأيام عدة مناطق صينية، وذلك من خلال معرض الآثار السورية (سورية الرائعة)، الذي سيستمر لغاية مايو / أيار المقبل، متضمنا إقامة ندوات علمية وفعاليات ثقافية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يصل معرض الآثار السورية (سورية الرائعة)، وذلك بمشاركة المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، إلى محطته الثانية بمدينة تشنغدو في جمهورية الصين الشعبية.
وتأتي فعاليات المعرض من خلال مشاركة 195 قطعة أثرية وفنية مهمة من مقتنيات ومجموعات متاحف سورية، حيث تم اختيار تلك القطع لتقص حكاية الحضارة السورية منذ بدايتها مرورا بالعصور القديمة وحتى العصور الإسلامية.