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أردوغان: سنخرج طائرتنا الحربية الوطنية من الحظيرة عام 2023
أردوغان: سنخرج طائرتنا الحربية الوطنية من الحظيرة عام 2023
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده ستتمكن من صنع طائرات عسكرية محلية بحلول عام 2023. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:56+0000
2022-01-06T16:56+0000
العالم
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وقال أردغان اليوم الخميس "سنخرج طائرتنا الحربية الوطنية من الحظيرة عام 2023 بإذن الله وسنعرضها للعالم أجمع"، مضيفا: "طائرتنا المقاتلة المحلية ستجري طلعتها الجوية الأولى في 2025 وستصبح القوة الضاربة لقواتنا الجوية اعتبارا من 2029".وأشار أردوغان إلى أن تركيا أصبحت رائدة في صناعات الطائرات بدون طيار، قائلا "تركيا حاليا بين أول 3 دول بالعالم في إنتاج الطائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أنه "سيكون المركز القومي لهندسة الطائرات الحربية (بأنقرة) قلب مشروع مقاتلاتنا الوطنية".كما أكد أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية رفعت ميزانية الصناعات الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار وزادت مبيعاتها السنوية من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار.
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العالم

أردوغان: سنخرج طائرتنا الحربية الوطنية من الحظيرة عام 2023

16:56 GMT 06.01.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
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أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده ستتمكن من صنع طائرات عسكرية محلية بحلول عام 2023.
وقال أردغان اليوم الخميس "سنخرج طائرتنا الحربية الوطنية من الحظيرة عام 2023 بإذن الله وسنعرضها للعالم أجمع"، مضيفا: "طائرتنا المقاتلة المحلية ستجري طلعتها الجوية الأولى في 2025 وستصبح القوة الضاربة لقواتنا الجوية اعتبارا من 2029".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا أصبحت رائدة في صناعات الطائرات بدون طيار، قائلا "تركيا حاليا بين أول 3 دول بالعالم في إنتاج الطائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أنه "سيكون المركز القومي لهندسة الطائرات الحربية (بأنقرة) قلب مشروع مقاتلاتنا الوطنية".
كما أكد أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية رفعت ميزانية الصناعات الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار وزادت مبيعاتها السنوية من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار.
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