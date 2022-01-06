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https://arabic.sputniknews.com/20220106/أردوغان-يخرج-عن-صمته-بشأن-احتجاجات-كازاخستان-1055045810.html
أردوغان يخرج عن صمته إزاء احتجاجات كازاخستان
أردوغان يخرج عن صمته إزاء احتجاجات كازاخستان
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن "أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة في كازاخستان، وإنهاء... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:49+0000
2022-01-06T16:49+0000
تركيا
كازاخستان
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وقال بيان للرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن "أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي بنظيره الكازاخستاني عن أمله في تشكيل حكومة جديدة وإنهاء التوتر بأسرع وقت ممكن".وأكد البيان أن "أردوغان أكد خلال اتصالات هاتفية بزعماء الدول الأعضاء في منظمة الدول الناطقة بالتركية أن استقرار وأمن كازاخستان يشكل أهمية كبيرة للمنطقة برمتها وفي مقدمتها دول الجوار".وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، على إثر ذلك، في وقت سابق، حالة الطوارئ في منطقة ألماتي خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتي للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى 19 من الشهر الجاري".
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تركيا, كازاخستان

أردوغان يخرج عن صمته إزاء احتجاجات كازاخستان

16:49 GMT 06.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . POOL
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن "أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة في كازاخستان، وإنهاء التوتر بأسرع وقت ممكن".
وقال بيان للرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن "أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي بنظيره الكازاخستاني عن أمله في تشكيل حكومة جديدة وإنهاء التوتر بأسرع وقت ممكن".

وأكد البيان أن "أردوغان أكد خلال اتصالات هاتفية بزعماء الدول الأعضاء في منظمة الدول الناطقة بالتركية أن استقرار وأمن كازاخستان يشكل أهمية كبيرة للمنطقة برمتها وفي مقدمتها دول الجوار".
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وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.
وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، على إثر ذلك، في وقت سابق، حالة الطوارئ في منطقة ألماتي خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتي للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى 19 من الشهر الجاري".
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