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https://arabic.sputniknews.com/20220106/أرمينيا-ترسل-حوالي-70-من-الأفراد-العسكريين-إلى-كازاخستان-كجزء-من-قوات-حفظ-السلام-1055003880.html
أرمينيا ترسل حوالي 70 من الأفراد العسكريين إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام
أرمينيا ترسل حوالي 70 من الأفراد العسكريين إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام
قررت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ السلام المشتركة إلى كازاخستان بعد النظر في طلب أستانا. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T09:41+0000
2022-01-06T09:44+0000
العالم
أرمينيا
كازاخستان
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أرسلت أرمينيا جيشها إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وفقًا ل"سبوتنيك" أرمينيا، أرسلت حوالي 70 جنديًا، كجزء من الوحدة ، سيوفرون الحماية للأهداف الاستراتيجية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان.يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس البلاد قاسم زومارت توكاييف، متحدثًا في اجتماع لمجلس الأمن في كازاخستان ، إنه طلب المساعدة من قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأكد رئيس الدولة أنه يعتبر أعمال الشغب في كازاخستان عدوانًا خارجيًا، حيث تدربت العصابات الإرهابية التي تسببت في أعمال الشغب في البلاد في الخارج.بعد ذلك، في ليلة 6 يناير كانون الثاني، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بصفته رئيس مجلس الأمن الجماعي (أعلى هيئة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي)، أن قادة الدول المشاركة قرروا إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان.قد تضم قوات حفظ السلام الجماعية أفرادًا عسكريون وشرطة مدنية خاصة وقوات وأموال تخصصها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. تضم الوحدة الروسية وحدة من القوات المحمولة جوا.
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العالم, أرمينيا, كازاخستان

أرمينيا ترسل حوالي 70 من الأفراد العسكريين إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام

09:41 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين (بردزور) الأذربيجانيية في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين (بردزور) الأذربيجانيية في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قررت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ السلام المشتركة إلى كازاخستان بعد النظر في طلب أستانا.
أرسلت أرمينيا جيشها إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفقًا ل"سبوتنيك" أرمينيا، أرسلت حوالي 70 جنديًا، كجزء من الوحدة ، سيوفرون الحماية للأهداف الاستراتيجية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان.
يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس البلاد قاسم زومارت توكاييف، متحدثًا في اجتماع لمجلس الأمن في كازاخستان ، إنه طلب المساعدة من قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأكد رئيس الدولة أنه يعتبر أعمال الشغب في كازاخستان عدوانًا خارجيًا، حيث تدربت العصابات الإرهابية التي تسببت في أعمال الشغب في البلاد في الخارج.
بعد ذلك، في ليلة 6 يناير كانون الثاني، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بصفته رئيس مجلس الأمن الجماعي (أعلى هيئة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي)، أن قادة الدول المشاركة قرروا إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان.
قد تضم قوات حفظ السلام الجماعية أفرادًا عسكريون وشرطة مدنية خاصة وقوات وأموال تخصصها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. تضم الوحدة الروسية وحدة من القوات المحمولة جوا.
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