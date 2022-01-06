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https://arabic.sputniknews.com/20220106/أسعار-الغذاء-العالمية-تقفز-إلى-أعلى-مستوياتها-في-10-سنوات-1055036327.html
أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات خلال عام 2021، مرتفعة بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T15:23+0000
2022-01-06T15:23+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، انخفض مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة الشائعة، بشكل طفيف الشهر الماضي.ومع ذلك، فإن المؤشر كان عند مستوى 133.7 نقطة الشهر الماضي، أي لا يزال قريبا من المستوى القياسي المسجل في فبراير/ شباط 2011 عند 137.6 نقطة.وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، استقر المؤشر عند 125.7 نقطة، وهو أيضا أعلى مستوى خلال عقد من الزمن، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال كبير الاقتصاديين في "الفاو" عبد الرضا عباسيان: "في حين أنه من المتوقع أن تفسح الأسعار المرتفعة الطريق لزيادة الإنتاج، فإن التكلفة المرتفعة للمدخلات، والجائحة والظروف المناخية لا تترك مجالا كبيرا للتفاؤل بشأن العودة إلى السوق الأكثر استقرارا حتى في عام 2022".وأضاف أن الأسعار في جميع فئات المواد الغذائية قفزت العام الماضي بسبب الطلب القوي. شهدت زيوت الطعام قفزة في متوسط الأسعار بنسبة 66% العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.وارتفعت أسعار الحبوب 27%، لتصل إلى مستوى لم تشهده منذ 2012، مع ارتفاع أسعار الذرة 44.1% والقمح 31.3%، كما ارتفعت أسعار اللحوم بمتوسط 12.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 16.9%.
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اقتصاد

أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات

15:23 GMT 06.01.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات خلال عام 2021، مرتفعة بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق.
وبحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، انخفض مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة الشائعة، بشكل طفيف الشهر الماضي.
ومع ذلك، فإن المؤشر كان عند مستوى 133.7 نقطة الشهر الماضي، أي لا يزال قريبا من المستوى القياسي المسجل في فبراير/ شباط 2011 عند 137.6 نقطة.
وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، استقر المؤشر عند 125.7 نقطة، وهو أيضا أعلى مستوى خلال عقد من الزمن، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
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وقال كبير الاقتصاديين في "الفاو" عبد الرضا عباسيان: "في حين أنه من المتوقع أن تفسح الأسعار المرتفعة الطريق لزيادة الإنتاج، فإن التكلفة المرتفعة للمدخلات، والجائحة والظروف المناخية لا تترك مجالا كبيرا للتفاؤل بشأن العودة إلى السوق الأكثر استقرارا حتى في عام 2022".
وأضاف أن الأسعار في جميع فئات المواد الغذائية قفزت العام الماضي بسبب الطلب القوي. شهدت زيوت الطعام قفزة في متوسط الأسعار بنسبة 66% العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وارتفعت أسعار الحبوب 27%، لتصل إلى مستوى لم تشهده منذ 2012، مع ارتفاع أسعار الذرة 44.1% والقمح 31.3%، كما ارتفعت أسعار اللحوم بمتوسط 12.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 16.9%.
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