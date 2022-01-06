تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/أطباء-روس-يستأصلون-ورما-كبيرا-من-مخ-طفلة-1054992714.html
أطباء روس يستأصلون ورما كبيرا من مخ طفلة
أطباء روس يستأصلون ورما كبيرا من مخ طفلة
نجح مختصون من المركز القومي للبحوث الطبية في نوفوسيبيرسك باستئصال ورم بقطر خمسة سنتيمترات من مخ طفلة تبلغ من العمر ست سنوات. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T07:15+0000
2022-01-06T07:15+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104248/97/1042489759_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2ce2596eb0d684ebf278276a1ae66744.jpg
وبحسب بيان جراح الأعصاب سيرغي تشيرنوف، تسبب ورم يضاهي حجم كرة التنس في حدوث خلع في الهياكل الدماغية وضغط البطين الرابع للدماغ، مما أدى إلى حدوث انتهاك لتدفق السائل الدماغي الشوكي وتطور استسقاء الرأس الداخلي - وهو تراكم مفرط للسائل الدماغي النخاعي في الدماغ.وأشار الطبيب إلى أن الورم الموجود في هذا المكان وبهذا الحجم الكبير يشكل خطرا كبيرا على حياة الفتاة، حيث أنه يضغط على جذع الدماغ الذي توجد فيه المراكز الحيوية، وأن الورم الموجود في أنسجة المخيخ يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.وفي بيان المركز الطبي الختامي جاء مايلي: قام الجراحون بإزالة الورم نهائيا وتشخيص إيجابي بعدم عودة الورم للظهور مرة أخرى، والطفلة تتعافى تدريجيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104248/97/1042489759_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e46f5e9d41d01ea287fd3705883cb230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجتمع

أطباء روس يستأصلون ورما كبيرا من مخ طفلة

07:15 GMT 06.01.2022
© Depositphotos / VitalikRadkoأطباء يحملون قلبا
أطباء يحملون قلبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
تابعنا عبر
نجح مختصون من المركز القومي للبحوث الطبية في نوفوسيبيرسك باستئصال ورم بقطر خمسة سنتيمترات من مخ طفلة تبلغ من العمر ست سنوات.
وبحسب بيان جراح الأعصاب سيرغي تشيرنوف، تسبب ورم يضاهي حجم كرة التنس في حدوث خلع في الهياكل الدماغية وضغط البطين الرابع للدماغ، مما أدى إلى حدوث انتهاك لتدفق السائل الدماغي الشوكي وتطور استسقاء الرأس الداخلي - وهو تراكم مفرط للسائل الدماغي النخاعي في الدماغ.
وأشار الطبيب إلى أن الورم الموجود في هذا المكان وبهذا الحجم الكبير يشكل خطرا كبيرا على حياة الفتاة، حيث أنه يضغط على جذع الدماغ الذي توجد فيه المراكز الحيوية، وأن الورم الموجود في أنسجة المخيخ يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.
وفي بيان المركز الطبي الختامي جاء مايلي: قام الجراحون بإزالة الورم نهائيا وتشخيص إيجابي بعدم عودة الورم للظهور مرة أخرى، والطفلة تتعافى تدريجيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:55 GMTكشف مرض دماغي غامض سريع العدوى يصيب الشباب في كندا
07:47 GMTقطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن
07:44 GMTبعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"
07:27 GMTروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
07:15 GMTأطباء روس يستأصلون ورما كبيرا من مخ طفلة
07:12 GMTثلاثة أنواع من وجبات الفطور "تحبها" الخلايا السرطانية... البيض في القائمة
07:06 GMTإيران تعلن عن جولة خامسة للحوار مع السعودية تحتضنها بغداد... فيديو
06:43 GMTتهديد إيراني جديد لإسرائيل بتدمير تل أبيب وحيفا
06:38 GMTنوع من البهارات يقتل الخلايا السرطانية ويقلل من نموها بنسبة 80 بالمائة
06:16 GMTالإمارات تشهد غدا حدثا هو الأول في تاريخ البلاد
05:54 GMTشرطة ألما آتا تعلن عن محاولة اقتحام مبنى الإدارة
05:44 GMTمصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
05:42 GMTمقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
05:21 GMTخبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"
05:18 GMTالجيش يزيل الطوق ويغادر ساحة ألما آتا
04:59 GMTجميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها
04:50 GMTعمليات إطلاق النار تبدأ في ساحة ألما آتا
04:39 GMTالأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
02:58 GMTالبنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
02:09 GMTأستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها