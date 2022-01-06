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https://arabic.sputniknews.com/20220106/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-جديدة-تحمل-شحنة-غاز-منزلي-1055028943.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة جديدة تحمل شحنة غاز منزلي
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة جديدة تحمل شحنة غاز منزلي
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة وقود جديدة، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة غرب اليمن. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:22+0000
2022-01-06T11:22+0000
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التحالف العربي
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وقالت شركة الغاز في صنعاء، وفقاً لما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) احتجز اليوم سفينة تحمل كمية 9487 طناً من مادة الغاز المنزلي".وأضافت "وصل عدد السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان 6 سفن نفطية جميعها حاصلة على تصاريح أممية".يأتي ذلك غداة اتهام شركة النفط اليمنية بصنعاء، على لسان المتحدث باسمها، عصام المتوكل، التحالف العربي، بـ "احتجاز السفينة [SPLENDOUR SAPPHIRE] التابعة لمصانع القطاع الخاص في المياه الدولية، والتي تحمل كمية 24189 طناً من مادة المازوت، واقتيادها قسراً إلى قبالة جيزان".ويوم الإثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، احتجازها سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه الإقليمية اليمنية، تحمل معدات عسكرية، بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة، متهمة السفينة بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".في حين اتهم التحالف، جماعة "أنصار الله"، باختطاف سفينة الشحن "روابي"، أثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية، مساء الأحد الماضي، من قبالة محافظة الحديدة في غرب اليمن، مؤكداً أنها تحمل عربات إسعاف ومعدات طبية، وأجهزة خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/التحالف-العربي-انطلاق-عمليات-القرصنة-من-أي-ميناء-في-اليمن-سيجعله-هدفا-عسكريا-مشروعا-1054940708.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, التحالف العربي

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة جديدة تحمل شحنة غاز منزلي

11:22 GMT 06.01.2022
© REUTERS / Abduljabbar Zeyadسفينة تحمل شحنة نفط في ميناء الحديدة في اليمن
سفينة تحمل شحنة نفط في ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة وقود جديدة، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وقالت شركة الغاز في صنعاء، وفقاً لما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) احتجز اليوم سفينة تحمل كمية 9487 طناً من مادة الغاز المنزلي".

وأضافت "وصل عدد السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان 6 سفن نفطية جميعها حاصلة على تصاريح أممية".

يأتي ذلك غداة اتهام شركة النفط اليمنية بصنعاء، على لسان المتحدث باسمها، عصام المتوكل، التحالف العربي، بـ "احتجاز السفينة [SPLENDOUR SAPPHIRE] التابعة لمصانع القطاع الخاص في المياه الدولية، والتي تحمل كمية 24189 طناً من مادة المازوت، واقتيادها قسراً إلى قبالة جيزان".
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4 يناير, 16:20 GMT
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، احتجازها سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه الإقليمية اليمنية، تحمل معدات عسكرية، بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة، متهمة السفينة بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

في حين اتهم التحالف، جماعة "أنصار الله"، باختطاف سفينة الشحن "روابي"، أثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية، مساء الأحد الماضي، من قبالة محافظة الحديدة في غرب اليمن، مؤكداً أنها تحمل عربات إسعاف ومعدات طبية، وأجهزة خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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