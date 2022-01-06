https://arabic.sputniknews.com/20220106/إذا-قضي-عليه-قضي-على-البلاء-الذي-ابتليت-به-أمة-العرب-أول-تعليق-إماراتي-على-خطاب-نصر-الله-1055001458.html

"إذا قضي عليه قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب"... أول تعليق إماراتي على خطاب نصر الله

"إذا قضي عليه قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب"... أول تعليق إماراتي على خطاب نصر الله

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الذي هاجم فيه السعودية، داعيا إلى القبض عليه وتقديمة للعدالة. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T08:57+0000

2022-01-06T08:57+0000

2022-01-06T08:57+0000

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ووصف الفريق ضاحي خلفان، عبر سلسلة تغريدات على تويتر، نصرالله، بـ"عدو بغيض للعرب"، قائلا إنه "أخطر شخصية على الأمن القومي العربي".وأضاف أنه "إذا قضي على حسن نصرالله قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب"، مشيرا إلى أنه "لا تأتي مناسبة إلا وطعن نصر الله في العرب ولعنهم وأيد خصومهم، وتباهى بعداوتهم".وتابع أن "حسن نصر الله يربي أجيالا على كراهية أمة العرب، ويستغل فقرهم بصرف رواتب لهم، داعيا المخابرات العربية إلى أن تدرك حقيقة خطورته على سلامة أمن واستقرار أوطانها.وشن حسن نصر الله، يوم الاثنين الماضي، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.وأكد: أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, أخبار حزب الله, الشرق الأوسط