إسرائيل تعيدها: يجب الضغط على إيران لوقف سعيها لإنتاج سلاح نووي

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عبر حسابعه على تويتر، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء، أهمية الضغط على إيران لوقف سعيها للسلاح النووي، مضيفا أن الاتصال تناول "التحديات الإقليمية والدولية".ورد لابيد، أمس الأربعاء، على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، واصفاً النظام الإيراني بـ"المتطرف".وأشار لابيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الفارسية، إلى تغريدة عبد اللهيان، معتبرا أن "النظام الإيراني المتطرف سيخسر المعركة مع إسرائيل".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد قال إن بلاده لديها قدرات لا يتخليها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".وقال لابيد، إن "إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن "إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية".
جددت إسرائيل، اليوم الخميس، التأكيد على وجوب الضغط على إيران من أجل وقف سعيها لإنتاج سلاح نووي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عبر حسابعه على تويتر، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء، أهمية الضغط على إيران لوقف سعيها للسلاح النووي، مضيفا أن الاتصال تناول "التحديات الإقليمية والدولية".
وتابع قائلا إن "بلينكن جدد التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل".
Last night, I spoke with @SecBlinken about regional and global challenges, and the importance of putting pressure on Iran to stop its race to a nuclear weapon. Secretary Blinken reiterated the U.S. administration’s commitment to Israel’s security.
ورد لابيد، أمس الأربعاء، على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، واصفاً النظام الإيراني بـ"المتطرف".
وأشار لابيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الفارسية، إلى تغريدة عبد اللهيان، معتبرا أن "النظام الإيراني المتطرف سيخسر المعركة مع إسرائيل".
وقال: ”النظام المتطرف في إيران يهدد بتدمير إسرائيل، لكنه سيخسر المعركة كما هو الحال دائمًا"، مضيفا أن ”القيادة الفاشلة للنظام تقضي على إيران من الداخل، ويجب أن يعرف الشعب الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي سبب حياتهم البائسة".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي أضغاث أحلام"، مؤكدا أن بلاده ستدافع بقوة وعقلانية عن الشعب الإيراني ومصالحه.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد قال إن بلاده لديها قدرات لا يتخليها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".
وقال لابيد، إن "إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن "إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية".