https://arabic.sputniknews.com/20220106/إسرائيل-تعيدها-يجب-الضغط-على-إيران-لوقف-سعيها-لإنتاج-سلاح-نووي-1055031728.html

إسرائيل تعيدها: يجب الضغط على إيران لوقف سعيها لإنتاج سلاح نووي

إسرائيل تعيدها: يجب الضغط على إيران لوقف سعيها لإنتاج سلاح نووي

جددت إسرائيل، اليوم الخميس، التأكيد على وجوب الضغط على إيران من أجل وقف سعيها لإنتاج سلاح نووي. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T12:59+0000

2022-01-06T12:59+0000

2022-01-06T12:59+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عبر حسابعه على تويتر، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء، أهمية الضغط على إيران لوقف سعيها للسلاح النووي، مضيفا أن الاتصال تناول "التحديات الإقليمية والدولية".ورد لابيد، أمس الأربعاء، على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، واصفاً النظام الإيراني بـ"المتطرف".وأشار لابيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الفارسية، إلى تغريدة عبد اللهيان، معتبرا أن "النظام الإيراني المتطرف سيخسر المعركة مع إسرائيل".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد قال إن بلاده لديها قدرات لا يتخليها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".وقال لابيد، إن "إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن "إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية".

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم