إصابة ثنائي الغابون أوباميانج وليمينا بكورونا قبل أيام من بطولة أمم أفريقيا

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن الاتحاد الجابونى لكرة القدم، اليوم الخميس، تأكيده إصابة إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي بفيروس كورونا، بعد انضمامهما لمنتخب بلديهما في الكاميرون.وقال الاتحاد الجابوني، في بيان له، إنه "تم اكتشاف إصابة أوباميانج وليمينا بكورونا، بعد خضوع جميع أفراد بعثة المنتخب لاختبار سريع"، مضيفا أنه سيتم إجراء مسحة PCR لجميع أفراد بعثة المنتخب، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفني.وينافس منتخب الجابون فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، مع المغرب وغانا وجزر القمر، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في البطولة، بمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل.
أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي بفيروس كورونا.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن الاتحاد الجابونى لكرة القدم، اليوم الخميس، تأكيده إصابة إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي بفيروس كورونا، بعد انضمامهما لمنتخب بلديهما في الكاميرون.
وقال الاتحاد الجابوني، في بيان له، إنه "تم اكتشاف إصابة أوباميانج وليمينا بكورونا، بعد خضوع جميع أفراد بعثة المنتخب لاختبار سريع"، مضيفا أنه سيتم إجراء مسحة PCR لجميع أفراد بعثة المنتخب، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفني.
وينافس منتخب الجابون فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، مع المغرب وغانا وجزر القمر، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في البطولة، بمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل.