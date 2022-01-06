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إصابة ثنائي الغابون أوباميانج وليمينا بكورونا قبل أيام من بطولة أمم أفريقيا
إصابة ثنائي الغابون أوباميانج وليمينا بكورونا قبل أيام من بطولة أمم أفريقيا
أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي بفيروس كورونا. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T13:11+0000
2022-01-06T13:23+0000
كأس الأمم الأفريقية
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن الاتحاد الجابونى لكرة القدم، اليوم الخميس، تأكيده إصابة إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي بفيروس كورونا، بعد انضمامهما لمنتخب بلديهما في الكاميرون.وقال الاتحاد الجابوني، في بيان له، إنه "تم اكتشاف إصابة أوباميانج وليمينا بكورونا، بعد خضوع جميع أفراد بعثة المنتخب لاختبار سريع"، مضيفا أنه سيتم إجراء مسحة PCR لجميع أفراد بعثة المنتخب، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفني.وينافس منتخب الجابون فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، مع المغرب وغانا وجزر القمر، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في البطولة، بمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل.
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كأس الأمم الأفريقية

إصابة ثنائي الغابون أوباميانج وليمينا بكورونا قبل أيام من بطولة أمم أفريقيا

13:11 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . Derar Khamisافتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Derar Khamis
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أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي بفيروس كورونا.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن الاتحاد الجابونى لكرة القدم، اليوم الخميس، تأكيده إصابة إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي بفيروس كورونا، بعد انضمامهما لمنتخب بلديهما في الكاميرون.
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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أمس, 08:54 GMT
وقال الاتحاد الجابوني، في بيان له، إنه "تم اكتشاف إصابة أوباميانج وليمينا بكورونا، بعد خضوع جميع أفراد بعثة المنتخب لاختبار سريع"، مضيفا أنه سيتم إجراء مسحة PCR لجميع أفراد بعثة المنتخب، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفني.
وينافس منتخب الجابون فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، مع المغرب وغانا وجزر القمر، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في البطولة، بمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل.
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