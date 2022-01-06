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إعلام يكشف عن استهداف رتل إمداد عسكري للتحالف في بابل
إعلام يكشف عن استهداف رتل إمداد عسكري للتحالف في بابل
كشف مصدر أمني عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، استهدف رتلًا من الشاحنات، تحمل معدات لوجستية لمستشاري التحالف الدولي في محافظة بابل. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T10:24+0000
2022-01-06T10:24+0000
2022-01-06T10:24+0000
العالم العربي
رصد عسكري
العراق
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وبيّن المصدر لوكالة "شفق نيوز"، أن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل".وكشف المصدر أن "الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر".ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال ساعات بعد هجومين مماثلين مساء الأربعاء على رتلين في محافظتي بابل والمثنى.وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف مستشاري التحالف الدولي في القواعد العسكرية العراقية، إلا أنها لم تسفر عن أية إصابات.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في وقت سابق، إن "عبوة ناسفة جرى تفكيكها في بابل".وأكد بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن القوات الأمنية تواصل تأمين الطرق والمدن.وتابع البيان أنه تم العثور على عبوة ناسفة بجوار جسر صفر في الشوملي، من خلال شرطة بابل.وأشار البيان إلى تفكيك العبوة من قبل المهندسين.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/إيران-تعلن-عن-جولة-خامسة-للحوار-مع-السعودية-تحتضنها-بغداد-فيديو-1054993997.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, رصد عسكري, العراق
إعلام يكشف عن استهداف رتل إمداد عسكري للتحالف في بابل
كشف مصدر أمني عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، استهدف رتلًا من الشاحنات، تحمل معدات لوجستية لمستشاري التحالف الدولي في محافظة بابل.
وبيّن المصدر لوكالة
"شفق نيوز"
، أن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل".
وكشف المصدر أن "الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر".
ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال ساعات بعد هجومين مماثلين مساء الأربعاء على رتلين في محافظتي بابل والمثنى.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف مستشاري التحالف الدولي في القواعد العسكرية العراقية، إلا أنها لم تسفر عن أية إصابات.
وأعلنت
خلية الإعلام الأمني العراقية
، في وقت سابق، إن "عبوة ناسفة جرى تفكيكها في بابل".
وأكد بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن القوات الأمنية تواصل تأمين الطرق والمدن.
وتابع البيان أنه تم العثور على عبوة ناسفة بجوار جسر صفر في الشوملي، من خلال شرطة بابل.
وأشار البيان إلى تفكيك العبوة من قبل المهندسين.