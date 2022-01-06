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https://arabic.sputniknews.com/20220106/إيران-تدخل-على-خط-الأزمة-في-كازاخستان-وتتحدث-عن-العملاء-الأجانب-1055000974.html
إيران تدخل على خط الأزمة في كازاخستان وتتحدث عن "العملاء الأجانب"
إيران تدخل على خط الأزمة في كازاخستان وتتحدث عن "العملاء الأجانب"
دخلت إيران على خط الأزمة في كازاخستان بعد احتجاجات شعبية واسعة فيها وحذرت من انتهاز الفرصة من قبل العملاء الأجانب لتحقيق أهدافهم، وذلك بعد مواجهات بين... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T08:47+0000
2022-01-06T08:47+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، في بيان أن "إيران تراقب عن كثب التطورات الحالية في كازاخستان".وأشار زاده إلى أن "حكومة وشعب كازاخستان يستطيعون حل مشاكلهم وخلافاتهم سلميا دون تدخل خارجي وعلى أساس مصالحهم الوطنية ومن خلال الحوار".كما أعرب عن أمل بلاده "في عودة السلام إلى كازاخستان في أسرع وقت ممكن".وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.ووجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/مسلحون-يحاصرون-مستشفيين-رئيسيين-في-ألما-آتا-ولا-يسمحون-للأطباء-والمرضى-بالدخول-1055000311.html
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إيران تدخل على خط الأزمة في كازاخستان وتتحدث عن "العملاء الأجانب"

08:47 GMT 06.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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دخلت إيران على خط الأزمة في كازاخستان بعد احتجاجات شعبية واسعة فيها وحذرت من انتهاز الفرصة من قبل العملاء الأجانب لتحقيق أهدافهم، وذلك بعد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أوقعت قتلى من الطرفين.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، في بيان أن "إيران تراقب عن كثب التطورات الحالية في كازاخستان".
وأضاف أن "استقرار وأمن كازاخستان مهم بالنسبة لإيران ويجب أن لا تتهيأ الأرضية للانتهاكات من قبل العملاء الأجانب".
وأشار زاده إلى أن "حكومة وشعب كازاخستان يستطيعون حل مشاكلهم وخلافاتهم سلميا دون تدخل خارجي وعلى أساس مصالحهم الوطنية ومن خلال الحوار".
كما أعرب عن أمل بلاده "في عودة السلام إلى كازاخستان في أسرع وقت ممكن".
الوضع في كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
مسلحون يحاصرون مستشفيين رئيسيين في ألما آتا ولا يسمحون للأطباء والمرضى بالدخول
08:12 GMT
وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
ووجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.
وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".
وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
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