الاتحاد الأوروبي: كازاخستان أخطرتنا بتلقيها العون من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وأضافت: "في هذه المرحلة، أستطيع أن أقول إننا أخذنا في الاعتبار قرار الرئيس توكاييف بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان لفترة محدودة للمساعدة في استقرار الوضع".ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، السلطات والمتظاهرين في كازاخستان لإيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ في البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان التي تعد شريكا وثيقا لنا، ندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات وندعو إلى ضبط النفس من جانب السلطات والمتظاهرين".وأضاف البيان "نطالب الجميع في كازاخستان باحترام وحماية المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما في ذلك عودة خدمة الإنترنت".
قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إفادة صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي أُحيط علمًا بقرار السلطات الكازاخستانية التقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على المساعدة".
وأضافت: "في هذه المرحلة، أستطيع أن أقول إننا أخذنا في الاعتبار قرار الرئيس توكاييف بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان لفترة محدودة للمساعدة في استقرار الوضع".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان التي تعد شريكا وثيقا لنا، ندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات وندعو إلى ضبط النفس من جانب السلطات والمتظاهرين".
وأضاف البيان "نطالب الجميع في كازاخستان باحترام وحماية المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما في ذلك عودة خدمة الإنترنت".