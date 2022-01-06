تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الاتحاد-الأوروبي-كازاخستان-أخطرتنا-بتلقيها-العون-من-خلال-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1055030514.html
الاتحاد الأوروبي: كازاخستان أخطرتنا بتلقيها العون من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي
الاتحاد الأوروبي: كازاخستان أخطرتنا بتلقيها العون من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي
قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إفادة صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي أُحيط... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T12:19+0000
2022-01-06T12:19+0000
الاتحاد الأوروبي
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054967780_23:0:1280:707_1920x0_80_0_0_1acf9f0d118a7e434138623d24d476ed.jpg
وأضافت: "في هذه المرحلة، أستطيع أن أقول إننا أخذنا في الاعتبار قرار الرئيس توكاييف بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان لفترة محدودة للمساعدة في استقرار الوضع".ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، السلطات والمتظاهرين في كازاخستان لإيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ في البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان التي تعد شريكا وثيقا لنا، ندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات وندعو إلى ضبط النفس من جانب السلطات والمتظاهرين".وأضاف البيان "نطالب الجميع في كازاخستان باحترام وحماية المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما في ذلك عودة خدمة الإنترنت".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/عصابة-سطو-تقتحم-مصرفا-بواسطة-جرافة-في-كازاخستان-وسط-حالة-الفوضى-فيديو-1055029610.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054967780_296:0:1239:707_1920x0_80_0_0_d1b93125a57ceb137bf2a5b51cfecea8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاتحاد الأوروبي, كازاخستان

الاتحاد الأوروبي: كازاخستان أخطرتنا بتلقيها العون من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي

12:19 GMT 06.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إفادة صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي أُحيط علمًا بقرار السلطات الكازاخستانية التقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على المساعدة".
وأضافت: "في هذه المرحلة، أستطيع أن أقول إننا أخذنا في الاعتبار قرار الرئيس توكاييف بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان لفترة محدودة للمساعدة في استقرار الوضع".
صراف آلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
عصابة سطو تقتحم مصرفا بواسطة جرافة في كازاخستان وسط حالة الفوضى... فيديو
11:47 GMT
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، السلطات والمتظاهرين في كازاخستان لإيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان التي تعد شريكا وثيقا لنا، ندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات وندعو إلى ضبط النفس من جانب السلطات والمتظاهرين".
وأضاف البيان "نطالب الجميع في كازاخستان باحترام وحماية المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما في ذلك عودة خدمة الإنترنت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:27 GMTرئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين
12:20 GMTحل البرلمان أو إلغاء فوز الرئيس.. إلى ماذا ستقود محاكمة الغنوشي وقيادات النهضة وقلب تونس؟
12:19 GMTالاتحاد الأوروبي: كازاخستان أخطرتنا بتلقيها العون من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي
12:17 GMT"بينهم دبلوماسيين أجانب في بغداد"... العراق يسجل أول حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
12:13 GMT4 صواريخ تقض مضجع الجنود الأمريكيين في أكبر حقول الغاز شرقي سوريا
11:52 GMTقرغيزستان: لا يحق لنا رفض طلب المساعدة من السلطات القانونية في كازاخستان
11:47 GMTعصابة سطو تقتحم مصرفا بواسطة جرافة في كازاخستان وسط حالة الفوضى... فيديو
11:38 GMT"هلع وفزع"... طائرة إيرانية تهبط في أحد الشوارع... فيديو
11:37 GMTلافروف وجاويش أوغلو يدعمان جهود السلطات الكازاخستانية لاستعادة النظام في البلاد
11:34 GMTقتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين
11:30 GMTلافروف وجاويش أوغلو يناقشان الاستعدادات لاجتماع مجلس روسيا والناتو
11:22 GMT"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة جديدة تحمل شحنة غاز منزلي
11:16 GMTإعادة تشغيل الإنترنت في نور سلطان
11:12 GMTالخارجية: روسيا تنظر إلى الأحداث في كازاخستان على أنها محاولة من الخارج لتقويض وحدة البلاد
11:04 GMTنقابة المهن التمثيلية في مصر تكشف مكان وصية مها أبو عوف... فيديو
11:04 GMTرئيس طاجيكستان يعلن استعداد بلاده للمشاركة في عملية حفظ السلام في كازاخستان
11:01 GMTالصين تكشف عن قرار جديد بشأن منطقة القرن الأفريقي
10:43 GMTقائد الحرس الثوري الإيراني: أبناء قاسم سليماني لن يسمحوا بتسلل العدو وأذنابه إلى الدول الإسلامية
10:37 GMTالجيش البيلاروسي يشارك في قوات حفظ السلام في كازاخستان... والخارجية تعتبر الأمر "محاولة انقلاب"
10:32 GMTالجيش العراقي يحتفل بيوم تأسيسه...صور