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البنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
البنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بن والاس، الوضع في أوكرانيا. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T02:58+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، "جددا الوزيرين خلال المحادثة الهاتفية تأكيدهما على دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، دون الخوض في تفاصيل.يذكر ان وزير الدفاع الأمريكي يخضع للحجر الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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أوكرانيا, أمريكا

البنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا

02:58 GMT 06.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021
 وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بن والاس، الوضع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، "جددا الوزيرين خلال المحادثة الهاتفية تأكيدهما على دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، دون الخوض في تفاصيل.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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يذكر ان وزير الدفاع الأمريكي يخضع للحجر الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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