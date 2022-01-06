البنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا

واشنطن - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، "جددا الوزيرين خلال المحادثة الهاتفية تأكيدهما على دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، دون الخوض في تفاصيل.يذكر ان وزير الدفاع الأمريكي يخضع للحجر الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
يذكر ان وزير الدفاع الأمريكي يخضع للحجر الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.