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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية،ـ صباح اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T00:03+0000
2022-01-06T00:04+0000
اليمن
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان: "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه #المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأضاف البيان: "سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين.". ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/التحالف-العربي-تنفيذ-ضربات-جوية-بصنعاء-استجابة-لتهديد-إطلاق-الطائرات-المسيرة-1054953305.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

00:03 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 00:04 GMT 06.01.2022)
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية،ـ صباح اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.
وقال التحالف في بيان: "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه #المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة
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وأضاف البيان: "سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين.".
ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.

في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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