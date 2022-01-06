الجيش العراقي يحتفل بيوم تأسيسه...فيديو
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقيةالجيش العراقي
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
حلقت اليوم المقاتلات إف- 16 العراقية في سماء بغداد احتفالاً بذكرى تأسيس الجيش العراقي الـ 101.
وهنّأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، بعيد تأسيس الجيش العراقي، مشيرا إلى ضرورة دعم الجيش بما يستحقه من مكانة رفيعة.
وكتب صالح في تغريدة على التويتر: "تحية اعتزاز للجيش العراقي في عيد تأسيسه، مُستذكرين مآثره البطولية للذود عن الوطن ودحر الإرهاب. واجبنا دعمه بما يستحقه من مكانة رفيعة، مؤسسة وطنية دستورية حامية لأمن العراقيين، والحؤول دون عودة الاستبداد الذي زجّه بالسياسة والحروب العبثية والاضطهاد. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار".
تحية اعتزاز للجيش العراقي في عيد تأسيسه، مُستذكرين مآثره البطولية للذود عن الوطن ودحر الارهاب. واجبنا دعمه بما يستحقه من مكانة رفيعة، مؤسسة وطنية دستورية حامية لامن العراقيين، والحؤول دون عودة الاستبداد الذي زجّه بالسياسة والحروب العبثية والاضطهاد.— Barham Salih (@BarhamSalih) January 6, 2022
الرحمة والخلود للشهداء الابرار.
وأكد بدوره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الجيش بكل صنوفه هو الضمانة لوجود عراقٍ قويٍ عزيز مستقل.
وكتب في تغريدة: "وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده ال 101، وتحية لكل يد قاتلت دفاعاً عن العراق، وعين سهرت تحمي حدوده، جيشنا بكل صنوفه هو الضمانة لوجود عراقٍ قويٍ عزيز مستقل، بكم هزمنا الإرهاب ونصون الهوية العراقية، هنيئاً لكم حبّ العراقيين، والمجد والرفعة لكل شهدائنا حماة الوطن الغالي".
وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده ال 101، وتحية لكل يد قاتلت دفاعاً عن العراق، وعين سهرت تحمي حدوده، جيشنا بكل صنوفه هو الضمانة لوجود عراقٍ قويٍ عزيز مستقل، بكم هزمنا الإرهاب ونصون الهوية العراقية، هنيئاً لكم حبّ العراقيين، والمجد والرفعة لكل شهدائنا حماة الوطن الغالي.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 5, 2022
وقالت وزارة الدفاع العراقية بمناسبة الذكرى الأولى بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي :"نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الجيش العراقي الأولى بعد المائة، حيث انبثق هذا الجيش في السادس من كانون الثاني 1921، من خلال فوج الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، هذا الفوج الذي تطور على مرّ السنين وكبر بإنجازاته وبطولاته وبتضحيات أبطاله حتى بات الجيش العراقي يعرف على أنه واحداً من أفضل الجيوش في العالم من خلال العدة والعدد"، حسب الفرات نيوز.