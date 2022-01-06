الجيش يزيل الطوق ويغادر ساحة ألما آتا

في وقت سابق أفيد أنه في يوم الخميس، حاصر الجيش حوالي 200 من المحرضين المسلحين على أعمال الشغب ، بعضهم مع أسلحة نارية في ساحة الجمهورية في ألما آتا، وبدأ تبادل لإطلاق النار.وذكرت الوكالة في تلغرام أن "كل الجنود غادروا المكان... لم يترك الجيش أي طوق".ويلاحظ أن ما لا يقل عن "اثنين من المشاغبين بقوا على المتاريس للتلويح بالأعلام".وقعت اشتباكات مع قوات الأمن في ألما آتا، العاصمة القديمة للجمهورية، في 4 و 5 يناير كانون الثاني، واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية. تم إيقاف تشغيل الإنترنت، وتوقف بث عدد من القنوات التلفزيونية مؤقتًا في جميع أنحاء كازاخستان.بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.في 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقتي مانغستاو وألماتا ونور سلطان. يوفر هذا النظام، على وجه الخصوص، حظر تجول من الساعة 23.00 إلى 7:00، وحظرًا على تنظيم الأحداث الجماهيرية والإضرابات وبيع الأسلحة، فضلاً عن تعزيز حماية المرافق ذات الأهمية الخاصة. في نفس اليوم، تم تمديد حالة الطوارئ - حتى 19 يناير أيضًا - لتشمل كامل أراضي كازاخستان.
وذكرت الوكالة في تلغرام أن "كل الجنود غادروا المكان... لم يترك الجيش أي طوق".
ويلاحظ أن ما لا يقل عن "اثنين من المشاغبين بقوا على المتاريس للتلويح بالأعلام".
وقعت اشتباكات مع قوات الأمن في ألما آتا، العاصمة القديمة للجمهورية، في 4 و 5 يناير كانون الثاني، واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية. تم إيقاف تشغيل الإنترنت، وتوقف بث عدد من القنوات التلفزيونية مؤقتًا في جميع أنحاء كازاخستان.
بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
في 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقتي مانغستاو وألماتا ونور سلطان. يوفر هذا النظام، على وجه الخصوص، حظر تجول من الساعة 23.00 إلى 7:00، وحظرًا على تنظيم الأحداث الجماهيرية والإضرابات وبيع الأسلحة، فضلاً عن تعزيز حماية المرافق ذات الأهمية الخاصة. في نفس اليوم، تم تمديد حالة الطوارئ - حتى 19 يناير أيضًا - لتشمل كامل أراضي كازاخستان.