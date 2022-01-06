الداخلية: احتجاز حوالي ألفي متظاهر في ألما آتا

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن "موظفي إدارة الشرطة في ألما آتا تقدموا لتنظيف الشوارع. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المخالفين. وإجمالاً، تم إحضار حوالي ألفي شخص إلى الشرطة".وأظهر مقطع فيديو عملية تنظيف شوارع ألما آتا واحتجاز مثيري الشغب.ونتيجة للاحتجاجات تأثرت حوالي 300 مؤسسة تجارية ونقلية، وتعرضت حوالي 6 محلات أسلحة للنهب.وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث المظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد.وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان خلال اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى وقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
ونتيجة للاحتجاجات تأثرت حوالي 300 مؤسسة تجارية ونقلية، وتعرضت حوالي 6 محلات أسلحة للنهب.
وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث المظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد.
وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان خلال اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى وقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.
كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".