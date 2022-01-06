الدفاع الروسية: منظومة الصواريخ "غيبكا-اس" تدخل الخدمة عام 2022

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الروسية، في بيان." ستدخل مجموعات من منظومات الصواريخ المتنقلة المضادة للطائرات قصيرة المدى للدفاع الجوي "غيبكا-اس" في خدمة القوات لأول مرة العام المقبل".تم تجهيز المركبات القتالية بأحدث معدات الاستطلاع ونظام التحكم الآلي ، وهو جزء من نظام تحكم تكتيكي موحد.سيسمح لهم ذلك بأداء مهام قتالية على مدار الساعة في الدفاع الجوي والسيطرة على النيران في الوقت الفعلي.يذكر أن منظوكة "غيبكا-اس" يمكنها اعتراض الطائرات والمروحيات والمركبات الجوية بدون طيار وصواريخ كروز وأنظمة الأسلحة الدقيقة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية، في أي وقت من اليوم وفي ظروف الرؤية المحدودة.
سيسمح لهم ذلك بأداء مهام قتالية على مدار الساعة في الدفاع الجوي والسيطرة على النيران في الوقت الفعلي.
يذكر أن منظوكة "غيبكا-اس" يمكنها اعتراض الطائرات والمروحيات والمركبات الجوية بدون طيار وصواريخ كروز وأنظمة الأسلحة الدقيقة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية، في أي وقت من اليوم وفي ظروف الرؤية المحدودة.