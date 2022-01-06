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الدفاع الروسية: منظومة الصواريخ "غيبكا-اس" تدخل الخدمة عام 2022
الدفاع الروسية: منظومة الصواريخ "غيبكا-اس" تدخل الخدمة عام 2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تزويد الجيش الروسي في عام 2022، بأول أنظمة صواريخ متنقلة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "غيبكا-اس". 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T10:26+0000
2022-01-06T10:44+0000
رصد عسكري
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وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الروسية، في بيان." ستدخل مجموعات من منظومات الصواريخ المتنقلة المضادة للطائرات قصيرة المدى للدفاع الجوي "غيبكا-اس" في خدمة القوات لأول مرة العام المقبل".تم تجهيز المركبات القتالية بأحدث معدات الاستطلاع ونظام التحكم الآلي ، وهو جزء من نظام تحكم تكتيكي موحد.سيسمح لهم ذلك بأداء مهام قتالية على مدار الساعة في الدفاع الجوي والسيطرة على النيران في الوقت الفعلي.يذكر أن منظوكة "غيبكا-اس" يمكنها اعتراض الطائرات والمروحيات والمركبات الجوية بدون طيار وصواريخ كروز وأنظمة الأسلحة الدقيقة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية، في أي وقت من اليوم وفي ظروف الرؤية المحدودة.
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رصد عسكري

الدفاع الروسية: منظومة الصواريخ "غيبكا-اس" تدخل الخدمة عام 2022

10:26 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية العملياتية
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تزويد الجيش الروسي في عام 2022، بأول أنظمة صواريخ متنقلة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "غيبكا-اس".
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الروسية، في بيان." ستدخل مجموعات من منظومات الصواريخ المتنقلة المضادة للطائرات قصيرة المدى للدفاع الجوي "غيبكا-اس" في خدمة القوات لأول مرة العام المقبل".
تم تجهيز المركبات القتالية بأحدث معدات الاستطلاع ونظام التحكم الآلي ، وهو جزء من نظام تحكم تكتيكي موحد.
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سيسمح لهم ذلك بأداء مهام قتالية على مدار الساعة في الدفاع الجوي والسيطرة على النيران في الوقت الفعلي.
يذكر أن منظوكة "غيبكا-اس" يمكنها اعتراض الطائرات والمروحيات والمركبات الجوية بدون طيار وصواريخ كروز وأنظمة الأسلحة الدقيقة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية، في أي وقت من اليوم وفي ظروف الرؤية المحدودة.
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