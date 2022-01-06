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https://arabic.sputniknews.com/20220106/الرئاسة-القرغيزية-قواتنا-المرسلة-إلى-كازاخستان-لن-تواجه-المتظاهرين--1055001689.html
الرئاسة القرغيزية: قواتنا المرسلة إلى كازاخستان لن تواجه المتظاهرين
الرئاسة القرغيزية: قواتنا المرسلة إلى كازاخستان لن تواجه المتظاهرين
أكد أربول سلطانبايف السكرتير الصحفي للرئيس القيرغيزي، أنه إذا تم إرسال القوات القيرغيزية إلى كازاخستان كجزء من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T09:18+0000
2022-01-06T09:29+0000
العالم
كازاخستان
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وقال سلطانبايف للصحفيين اليوم الخميس، "إذا تمت الموافقة من قبل Jogorku Kenesh (البرلمان - محرر) ، فسيتم إرسال الأفراد العسكريين لجمهورية قيرغيزستان، وفقا لميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان كجزء من القوات الجماعية المخصصة لأنشطة حفظ السلام حصريا".وأوضح سلطانبايف أن قوات حفظ السلام القرغيزية ستشارك في ضمان حماية المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، قائلا: "نشير بشكل خاص إلى أن العسكريين القرغيزيين لن يشاركوا في أي أعمال مع المشاركين في الاحتجاجات في جمهورية كازاخستان".هذا وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.في 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقتي مانغستاو وألماتا ونور سلطان. يوفر هذا النظام، على وجه الخصوص، حظر تجول من الساعة 23.00 إلى 7:00، وحظرًا على تنظيم الأحداث الجماهيرية والإضرابات وبيع الأسلحة، فضلاً عن تعزيز حماية المرافق ذات الأهمية الخاصة. في نفس اليوم، تم تمديد حالة الطوارئ - حتى 19 يناير أيضًا - لتشمل كامل أراضي كازاخستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/مهام-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-المرسلة-إلى-كازاخستان-هي-حماية-المنشآت-العسكرية-والدولة-1055000867.html
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العالم, كازاخستان

الرئاسة القرغيزية: قواتنا المرسلة إلى كازاخستان لن تواجه المتظاهرين

09:18 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 06.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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أكد أربول سلطانبايف السكرتير الصحفي للرئيس القيرغيزي، أنه إذا تم إرسال القوات القيرغيزية إلى كازاخستان كجزء من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فلن تواجه المتظاهرين، ولكنها ستعمل حصريا على حماية الأهداف الاستراتيجية.
وقال سلطانبايف للصحفيين اليوم الخميس، "إذا تمت الموافقة من قبل Jogorku Kenesh (البرلمان - محرر) ، فسيتم إرسال الأفراد العسكريين لجمهورية قيرغيزستان، وفقا لميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان كجزء من القوات الجماعية المخصصة لأنشطة حفظ السلام حصريا".
وأوضح سلطانبايف أن قوات حفظ السلام القرغيزية ستشارك في ضمان حماية المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، قائلا: "نشير بشكل خاص إلى أن العسكريين القرغيزيين لن يشاركوا في أي أعمال مع المشاركين في الاحتجاجات في جمهورية كازاخستان".
جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرسلة إلى كازاخستان هي حماية المنشآت العسكرية والدولة
08:36 GMT
هذا وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
في 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقتي مانغستاو وألماتا ونور سلطان. يوفر هذا النظام، على وجه الخصوص، حظر تجول من الساعة 23.00 إلى 7:00، وحظرًا على تنظيم الأحداث الجماهيرية والإضرابات وبيع الأسلحة، فضلاً عن تعزيز حماية المرافق ذات الأهمية الخاصة. في نفس اليوم، تم تمديد حالة الطوارئ - حتى 19 يناير أيضًا - لتشمل كامل أراضي كازاخستان.
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