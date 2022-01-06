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السعودية... ضبط 4 أشخاص استولوا على نحو 14 مليون ريال
السعودية... ضبط 4 أشخاص استولوا على نحو 14 مليون ريال
تمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على أربعة مواطنين استولوا على أكثر من 14 مليون ريال، بعد سلبهم مركبة نقل أموال. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T12:46+0000
2022-01-06T12:46+0000
العالم العربي
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وأفاد بيان للأمن العام السعودي نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، بأن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أكد استرداد 14,319,790 ريال (ما يعادل 3,866,000 دولار) مسروقة، بعد أن تمت تخبئتها في منطقة صحراوية في محافظة الرين، إثر سطو مسلح.وأضاف البيان أن "الواقعة حدثت في 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، إذ أقدم المتهمون على السطو على سيارة نقل أموال، وعليه تم تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 مواطنين، وضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة إضافة إلى مواد مخدرة".وتابع المتحدث الكريديس أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.هذا وتمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في مايو/ أيار من العام الماضي، من ضبط 3 يمنيين بعد تورطهم في السطو على سيارة نقل أموال في محافظة جدة.وأقدم يمنيان من المتهمين على الاستيلاء على مبلغ وقدره 1,500,000 ريال وإطلاق النار على أحد العاملين وهروبهما، فيما قام المتهم الثالث بإيوائهما، وذلك قبل أن تتم الإطاحة بهم جميعا.
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العالم العربي

السعودية... ضبط 4 أشخاص استولوا على نحو 14 مليون ريال

12:46 GMT 06.01.2022
© AFP 2021saudi police
saudi police - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021
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تمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على أربعة مواطنين استولوا على أكثر من 14 مليون ريال، بعد سلبهم مركبة نقل أموال.
وأفاد بيان للأمن العام السعودي نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، بأن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أكد استرداد 14,319,790 ريال (ما يعادل 3,866,000 دولار) مسروقة، بعد أن تمت تخبئتها في منطقة صحراوية في محافظة الرين، إثر سطو مسلح.
وأضاف البيان أن "الواقعة حدثت في 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، إذ أقدم المتهمون على السطو على سيارة نقل أموال، وعليه تم تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 مواطنين، وضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة إضافة إلى مواد مخدرة".
وتابع المتحدث الكريديس أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
هذا وتمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في مايو/ أيار من العام الماضي، من ضبط 3 يمنيين بعد تورطهم في السطو على سيارة نقل أموال في محافظة جدة.
وأقدم يمنيان من المتهمين على الاستيلاء على مبلغ وقدره 1,500,000 ريال وإطلاق النار على أحد العاملين وهروبهما، فيما قام المتهم الثالث بإيوائهما، وذلك قبل أن تتم الإطاحة بهم جميعا.
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