https://arabic.sputniknews.com/20220106/السفير-السعودي-في-لبنان-يهاجم-حزب-الله-بعد-تصريحات-نصر-الله-1055049320.html

السفير السعودي في لبنان يهاجم حزب الله بعد تصريحات نصر الله

السفير السعودي في لبنان يهاجم حزب الله بعد تصريحات نصر الله

قال السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، اليوم الخميس، إن إصرار جماعة "حزب الله" اللبنانية على فرض سيطرتها على إرادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هو المعطِّل... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T21:38+0000

2022-01-06T21:38+0000

2022-01-06T21:38+0000

نصر الله

السعودية

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، بحسب قناة "العربية" السعودية.وأعرب السفير السعودي في بيروت عن أمل بلاده في ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها، مؤكدا ًأن أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهددان الأمن القومي العربي.وشدد بخاري على العلاقات الأخوية القائمة بين بلاده ولبنان، مؤكداً أنها أعمق من أن ينال منها فشل تصريحات غير مسؤولة وعبثية..وفي وقت سابق، شن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".وقال نصر الله إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.وأكد: "نحن لم نعتد ولم نهاجم السعودية بل هي كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة"، مشيرا إلى أن "تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ما زالت مستمرة حتى اليوم"، مضيفا: وقال إن “الحرب على اليمن هي حرب أمريكية تنفذها السعودية، وأن الأمريكيين هم من تلاعبوا بالدول الخليجية أثناء حصار قطر لسحب الأموال منها".وكان العاهل السعودي الملك سلمان، دعا السلطات اللبنانية إلى إنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان.وقال الملك سلمان في تصريحات لمجلس الشورى السعودي: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-تصريحات-حسن-نصر-الله-ماذا-قال-محمد-بن-سلمان-عن-نشر-الوهابية؟-1054921826.html

https://arabic.sputniknews.com/20211111/نصر-الله-السعودية-تريد-من-حلفائها-في-لبنان-أن-يخوضوا-حربا-أهلية-مع-حزب-الله-1050680915.html

السعودية

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نصر الله, السعودية, لبنان