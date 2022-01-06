النرويج تتخذ قرارا جديد بشأن ضم مقاتلات "إف - 35" والتخلي عن "إف - 16"

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات "إف - 35" على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن القوات الجوية النرويجية انتقلت رسميا إلى أسطول مقاتلات الشبحية الجديدة للانتهاء من اختبارات تقييم المخاطر الخاصة بها.وبهذه الخطوة تنهي القوات الجوية النرويجية خدمة أسطول مقاتلاتها الحربية من طراز "إف - 16"، التي تعتمد عليها من 42 عاما.وتصنف طائرات "إف - 35" ضمن مقاتلات الجيل الخامس، التي يتم تطويرها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من بينها النرويج التي تعد من أوائل الدول المشغلة لتلك الطائرات.ورغم الدعاية الإعلامية الضخمة للطائرات الأمريكية "إف - 35" إلا أن بعض التقارير تصفها بـ "التحفة الفنية التي لا تصلح للحرب".وتعرض "إف - 35" منذ إعلان دخولها الخدمة إلى حوادث متتالية بعضها أثناء الهبوط والإقلاع وأخرى أثناء عملها على متن حاملات الطائرات وكان آخرها حادث تحطم إحدى الطائرات الشبحية التي كانت على متن حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في البحر المتوسط.
اتخذت النرويج قرارا جديدا بشأن انضمام مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية إلى قواتها الجوية، التي ستتخلى أيضا عن المقاتلات الموجودة في الخدمة فعليا.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات "إف - 35" على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن القوات الجوية النرويجية انتقلت رسميا إلى أسطول مقاتلات الشبحية الجديدة للانتهاء من اختبارات تقييم المخاطر الخاصة بها.
وتعرض "إف - 35" منذ إعلان دخولها الخدمة إلى حوادث متتالية بعضها أثناء الهبوط والإقلاع وأخرى أثناء عملها على متن حاملات الطائرات وكان آخرها حادث تحطم إحدى الطائرات الشبحية التي كانت على متن حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في البحر المتوسط.