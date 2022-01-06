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https://arabic.sputniknews.com/20220106/النرويج-تتخذ-قرارا-جديد-بشأن-ضم-مقاتلات-إف---35-والتخلي-عن-إف---16-1055049635.html
النرويج تتخذ قرارا جديد بشأن ضم مقاتلات "إف - 35" والتخلي عن "إف - 16"
النرويج تتخذ قرارا جديد بشأن ضم مقاتلات "إف - 35" والتخلي عن "إف - 16"
اتخذت النرويج قرارا جديدا بشأن انضمام مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية إلى قواتها الجوية، التي ستتخلى أيضا عن المقاتلات الموجودة في الخدمة فعليا. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T21:45+0000
2022-01-06T21:45+0000
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات "إف - 35" على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن القوات الجوية النرويجية انتقلت رسميا إلى أسطول مقاتلات الشبحية الجديدة للانتهاء من اختبارات تقييم المخاطر الخاصة بها.وبهذه الخطوة تنهي القوات الجوية النرويجية خدمة أسطول مقاتلاتها الحربية من طراز "إف - 16"، التي تعتمد عليها من 42 عاما.وتصنف طائرات "إف - 35" ضمن مقاتلات الجيل الخامس، التي يتم تطويرها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من بينها النرويج التي تعد من أوائل الدول المشغلة لتلك الطائرات.ورغم الدعاية الإعلامية الضخمة للطائرات الأمريكية "إف - 35" إلا أن بعض التقارير تصفها بـ "التحفة الفنية التي لا تصلح للحرب".وتعرض "إف - 35" منذ إعلان دخولها الخدمة إلى حوادث متتالية بعضها أثناء الهبوط والإقلاع وأخرى أثناء عملها على متن حاملات الطائرات وكان آخرها حادث تحطم إحدى الطائرات الشبحية التي كانت على متن حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في البحر المتوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20210803/كم-طائرة-إف-35-تم-إنتاجها-وما-عدد-قواعدها-حول-العالم؟-1049748776.html
https://arabic.sputniknews.com/20211027/كيف-يتم-تزويد-مقاتلات-إف-35-بالوقود-من-المحطات-الأرضية؟-فيديو-1050550773.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن

النرويج تتخذ قرارا جديد بشأن ضم مقاتلات "إف - 35" والتخلي عن "إف - 16"

21:45 GMT 06.01.2022
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik
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اتخذت النرويج قرارا جديدا بشأن انضمام مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية إلى قواتها الجوية، التي ستتخلى أيضا عن المقاتلات الموجودة في الخدمة فعليا.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات "إف - 35" على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن القوات الجوية النرويجية انتقلت رسميا إلى أسطول مقاتلات الشبحية الجديدة للانتهاء من اختبارات تقييم المخاطر الخاصة بها.
طائرات إف - 35 بي الشبحية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2021
كم طائرة "إف 35" تم إنتاجها وما عدد قواعدها حول العالم؟
3 أغسطس 2021, 19:35 GMT
وبهذه الخطوة تنهي القوات الجوية النرويجية خدمة أسطول مقاتلاتها الحربية من طراز "إف - 16"، التي تعتمد عليها من 42 عاما.
وتصنف طائرات "إف - 35" ضمن مقاتلات الجيل الخامس، التي يتم تطويرها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من بينها النرويج التي تعد من أوائل الدول المشغلة لتلك الطائرات.
ورغم الدعاية الإعلامية الضخمة للطائرات الأمريكية "إف - 35" إلا أن بعض التقارير تصفها بـ "التحفة الفنية التي لا تصلح للحرب".
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
كيف يتم تزويد مقاتلات "إف 35" بالوقود من المحطات الأرضية؟... فيديو
27 أكتوبر 2021, 14:57 GMT
وتعرض "إف - 35" منذ إعلان دخولها الخدمة إلى حوادث متتالية بعضها أثناء الهبوط والإقلاع وأخرى أثناء عملها على متن حاملات الطائرات وكان آخرها حادث تحطم إحدى الطائرات الشبحية التي كانت على متن حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في البحر المتوسط.
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
حوادث "إف 35"
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