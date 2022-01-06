النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن متهمين في قضية انتحار طالبة بسبب "صور مفبركة"

وتسبب الحادث في ردود فعل واسعة في مصر منذ انتحار الفتاة بسنت خالد، في الـ 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب تقرير نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية.وقال التقرير إن النيابة المصرية قررت حبس الشابين احتياطيا، اليوم الخميس، على خلفية اتهامهما من قبل والد الفتاة بفبركة صورة لابنته على غير الحقيقة لابتزازها.وتوجه النيابة تهم الابتزاز وإفشاء أسرار الحياة الخاصة إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.بسنت خالد هي طالبة عمرها 17 عاما تقيم بإحدى قرى محافظة الغربية، شمالي مصر أقدمت على الانتحار باستخدام "قرص سام" إثر انتشار "فيديو مفبرك" لها من قبل شابين أرادا ابتزازها، وفقا لما ذكرته الصحيفة.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وسم يحمل عنوان "حق بسنت لازم يرجع" وصحب ذلك تعليقات ومطالبات بكشف ملابسات الحادث وسبب انتحار الفتاة.يذكر أن والد الفتاة، قال في تصريحات لإحدى القنوات المصرية إنه تم فبركة الصور لابنته مؤكدا ثقته في أخلاقها.وانتشرت صورة ضوئية لرسالة تقول وسائل إعلام مصرية إنها مكتوبة بخط يد الفتاة بسنت خالد قبل انتحارها.يذكر أن قرار النيابة المصرية يقضي بحبس الشابين المتهمين بابتزاز الفتاة بسنت خالد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما ألقت الشرطة القبض على مدرس متهم بالتنمر عليها أمام زميلاتها.
يذكر أن والد الفتاة، قال في تصريحات لإحدى القنوات المصرية إنه تم فبركة الصور لابنته مؤكدا ثقته في أخلاقها.
The least we can help a harassment victim is to believe her/him.Basant died because her family didn't believe her.Parents should believe their children and be on their side.They should stand with them against the awful society we live in not to act like it #حق_بسنت_خالد_لازم_يرجعpic.twitter.com/KzNu1x7UJG